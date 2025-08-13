Borran grafiti en contra del expresidente Álvaro Uribe pintado en Cartagena

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, dio a conocer, por medio de su cuenta en la red social X, que ordenó borrar uno de los grafitis que realizaron en un espacio público de la capital de Bolívar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde pintaron su número como persona capturada.

“El espacio público en Cartagena no será politizado. La norma es clara y no vamos a permitir que sea usado para manifestaciones polarizantes de odio, violencia política y confrontación”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, agregó que: “El puente será intervenido con arte urbano que refleje los valores culturales, patrimoniales y populares de nuestra ciudad, como lo hemos venido haciendo a través de nuestro Plan Maestro de Murales”.

Turbay dijo que es necesario que en este tipo de espacios haya mensaje de paz, reconciliación y no de odios, como se han venido registrando no solo en Cartagena, sino en otras zonas del país.

“Arte callejero, en un país convulsionado y crispado que demanda mensajes de reconciliación y paz, no es pintar ‘Uribe culpable’ o ‘Muerte a Petro’, como hemos borrado varios. Desafiar a la autoridad no aporta, no conduce a nada”, finalizó el alcalde Dumek Turbay.