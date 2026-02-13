Bruce Mac Master dice que la Andi no demandó el decreto del salario mínimo y reacciona a la decisión del Consejo de Estado

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto con el que se aumentó el salario mínimo para 2026.

A través de su cuenta de X, el empresario indicó que desde la agremiación se tomó la decisión de no demandar el decreto en su momento y, por lo mismo, nunca lo hicieron.

“Estamos convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el Gobierno nacional, que afectan a toda la población, especialmente a los más vulnerables“, escribió.

No obstante, Mac Master enfatizó que en muchos casos se trata de hechos cumplidos que se deben asumir como sociedad y siempre buscar minimizar las consecuencias negativas.

En ese sentido, remarcó que se han generado algunos derechos que, desde el gremio, considera que no se deben afectar. “Y hay que ser cuidadosos con eso“, señaló.

“En este momento el país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que sobre inflación y empleo se han generado“, agregó.

Por último, el presidente de la ANDI hizo un llamado a que se genere jurisprudencia alrededor del tema del salario, para evitar que este tipo de “actuaciones irregulares” vuelvan a ocurrir en un futuro.

“Reiteramos nuestro respeto por las decisiones de la justicia, las cuales son base fundamental del funcionamiento del Estado de derecho”, concluyó.