Bruce Mac Master conmueve al país con su columna en defensa de la Constitución

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, se refirió este domingo, en su columna para el diario El Tiempo, a lo que representa para el país la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo 21 de junio.

“Ahí está el resultado de decisiones cargadas de intenciones electoreras”: Bruce Mac Master, al referirse a la inflación de mayo

"No estamos decidiendo solo entre dos personas. Debemos decidir si defendemos una Constitución que limita los abusos, protege libertades, da estabilidad y defiende a los ciudadanos, o si acepta abrir un camino en el que las reglas se cambian porque estorban al Gobierno", señaló el empresario en su columna dominical de este 7 de junio.

El líder gremial hizo un panorama de lo que representó la primera vuelta que dejó en primer lugar al candidato Abelardo de la Espriella, con cerca de 10,4 millones de votos, seguido por el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con 9,6 millones, lo que muestra una realidad política que vive el país.

“Expresa un rechazo democrático legítimo al gobierno de Gustavo Petro y a la posibilidad de prolongar un modelo marcado por confrontación, desconfianza institucional, bajo crecimiento, incertidumbre y que ha querido abusar del poder”, señaló sobre la votación del candidato de Defensores de la Patria.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. Foto: Andi / Cortesía

Pero también se refirió a los votos de Cepeda: “Allí hay reclamos sociales reales: ciudadanos que se han considerado excluidos, territorios sin Estado, familias que esperan mejores servicios, jóvenes que quieren oportunidades y personas que creen que el cambio prometido debe continuar. Aunque no se haya dado. Desconocer esa voz sería un error político y moral”.

Mac Master explicó que la Constitución de 1991 no es “perfecta”, pero la calificó como una de las más “garantistas y progresistas del mundo”, ya que protege los derechos, reconoce diversidad, creó la tutela, fortaleció la participación ciudadana y estableció límites al poder.

También se refirió a la independencia que le otorgó al Banco de la República, una entidad que ha estado señalada por el Gobierno nacional en los últimos meses por sus decisiones para enfrentar un posible crecimiento de la inflación en Colombia, que ya se ha visto en los más recientes datos del DANE.

“No es lo mismo escuchar al pueblo que usar su nombre para concentrar poder. Las constituciones existen para protegernos a todos, especialmente cuando el poder se siente con derecho a pasar por encima de los límites”, manifestó en su columna el líder gremial.

Mac Master insistió en que “defender la Constitución no significa desconocer las demandas sociales”, sino que por el contrario”significa construir respuestas serias y duraderas: equidad, empleo formal, seguridad, educación pertinente, infraestructura, innovación y una política social que cree capacidades en lugar de dependencia".

“Hoy tenemos que defender la Constitución. Ella contiene, ni más, ni menos, los principios fundamentales que permiten que 52 millones de personas, que pensamos distinto, con distintas creencias, podamos convivir y pensar en una Colombia mejor, más justa, más desarrollada y mejor para las nuevas generaciones. Nos jugamos mucho más que solo la decisión entre dos candidatos. No es tiempo de ingenuidades”, concluyó.