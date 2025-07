‘Carga pesada’ llega a su ejemplar 200 en 20 años: revista insignia del transporte de carga en Colombia

“Una revista como que se hace con las mejores especificaciones, con papel importado, con unas portadas enormes, un diseño único y una calidad fotográfica única, nosotros lo hemos podido hacer y lo seguiremos haciendo porque ese es nuestro compromiso y esa es nuestra intención que nuestra revista carga pesada no solo cumpla hoy 20 años y no solo tenga su edición número 200 sino que sea una edición y una revista para muchos años más y para este que es un sector demasiado portante y demasiado bonito de nuestra economía”, destacó para quienes no conocen de ‘Carga pesada’.