Confidenciales Carlos Amaya oficializó su candidatura presidencial

Con el aval del partido Dignididad, el candidato Carlos Amaya inscribió su candidatura presidencial para participar en las consultas que se harán el 13 de marzo. Amaya pertenece a la coalición Centro Esperanza, en la que se determinó participar en este mecanismo para elegir a un candidato único.

El exgobernador de Boyacá estuvo en la Registraduría Nacional acompañado de más de 200 líderes de la Alianza Verde y de su familia para hacer el trámite electoral.

“No hay lucha imposible cuando se trata de acabar con las cifras de niños que mueren por falta de pan; no hay lucha imposible cuando se trata de ser atendido en un hospital sin importar la condición económica o social, No hay lucha imposible cuando se trata de defender el valor de la mujer, generando oportunidades que permitan superar las brechas de desigualdad; no hay lucha imposible cuando se trata de que todos tengamos los mismos derechos y en los que se respete la vida de nuestros bosques, mares y ríos”, afirmó.

Al encuentro acudieron reconocidos líderes verdes; concejales, ediles, diputados y candidatos al Congreso. Amaya, quien fuera precandidato de la Alianza Verde, convocó a todos los verdes de Colombia a sumarse a su campaña.

“Convoco a los líderes verdes para que durante estos 40 días nos llenemos de fuerza y demostremos que cuando se nos da la oportunidad de gobernar lo hacemos bien, concejales, ediles, congresistas, diputados, y todos los líderes verdes del país acompañarme en esta lucha para ganar la consulta”, enfatizó.