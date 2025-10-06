Suscribirse

Carlos Fernando Motoa pidió que no haya fuego amigo entre los sectores críticos del petrismo

El senador cuestionó las críticas de Francisco Barbosa a Abelardo de la Espriella.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 8:30 p. m.
Senador Carlos Fernando Motoa. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El senador Carlos Fernando Motoa pidió que no haya fuego amigo entre los sectores que cuestionan al presidente Gustavo Petro y que las figuras políticas de ese bando político no se ataquen entre sí.

El congresista hizo ese llamado respondiendo a una publicación que hizo el exfiscal Francisco Barbosa en la que aseguró que Abelardo de la Espriella es un “Petro a la inversa” y se desmarcó de su proyecto político.

“Entre los sectores críticos del petrismo el ‘fuego amigo’ no puede seguir siendo la constante. Mucho menos para compensar la pérdida de popularidad propia o para desestimar rivales como Abelardo de la Espriella”, señaló Motoa.

Contexto: Enrique Vargas Lleras quiere un candidato que le gane al de Gustavo Petro en primera vuelta: “Germán es el más preparado”

Barbosa señaló en El Debate de SEMANA “se necesitan de otro tipo de opciones” para las elecciones de 2026 y consideró que candidatos como De la Espriella no han tenido experiencia.

“Sé que usted desistió de su campaña, pero no se convierta en obstáculo para las demás. En su lugar, rodee a las voces que estamos enfrentando al presidente Gustavo Petro, evite comparaciones sin fundamento y absténgase de dividir”, reclamó el senador.

Contexto: Coaliciones por supervivencia: el catálogo de alianzas al Congreso para sobrevivir a las elecciones de 2026

El partido al que pertenece Motoa, Cambio Radical, está en medio de conversaciones con sectores como el Centro Democrático para evaluar las alianzas de oposición que pueden lograrse de cara a 2026.

