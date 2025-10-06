Francisco Barbosa le baja el pulgar a Abelardo de la Espriella: “Es una especie de Petro a la inversa”

Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación, sorprendió en las últimas horas al anunciar que declinaba su aspiración para llegar a la Casa de Nariño en 2026. Entre otras cosas, argumentó falta de garantías.

El exfuncionario habló en El Debate de SEMANA y le puso el ojo al panorama electoral que hay para el próximo año, por lo que se refirió a las diferentes opciones con las que cuentan los colombianos para reemplazar al presidente Gustavo Petro.

Barbosa se mostró en contra de la candidatura de Abelardo de la Espriella, quien en las últimas semanas ha subido bastante en popularidad. “A mí no me gusta y yo lo he dicho claramente”, dijo.

Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación. | Foto: Helen Ramírez

“Creo que no es la persona adecuada para el país, creo que se necesitan de otro tipo de opciones. (...) Él incluso se ha manifestado en contra mía, eso es natural, porque sería muy grave que un penalista estuviera hablando bien de un exfiscal general de la nación”, agregó.

El exfiscal argumentó que, desde su punto de vista, al país no le convienen posiciones extremas, ya que se repetiría, según él, lo que pasó con Petro cuando asumió el poder.

Por lo mismo, cuestionó las propuestas que ha entregado el abogado debido a que no ha explicado la forma en la que las llevaría a cabo. “Es gente que no ha tenido experiencia y que no tiene nada que perder en Colombia”, sostuvo.

“Yo creo que ante un escenario como el que se viene en el país es necesario ver la experiencia que se tenga y yo a él no le veo ninguna para que pueda hacer algo”, manifestó.

En ese sentido, afirmó que hay una gran “gritería”, pero que siempre llega sin mayor contenido. Por eso, apuntó que esto debería ser rechazado por los colombianos.

Abelardo De La Espriella, precandidato presidencial.

Incluso, comparó al jurista con el hoy jefe de Estado, dejando una frase llamativa: “Yo veo que esa propuesta de De la Espriella es una especie de Petro a la inversa”.

“Es lo mismo que Gustavo Petro, pero en versión de otro sector y, en ese sentido, no comulgo con esas ideas. Ojalá candidatos serios y que puedan tener alguna viabilidad”, añadió.

De hecho, recordó que actualmente en la contienda hay buenos nombres que, desde su punto de vista, cuentan con la experiencia necesaria y lo que se necesita para reemplazar a Petro y ser los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño.

“Colombia se va a enfrentar a una situación muy difícil el próximo año: el que gane, se va a llevar una operación a corazón abierto sin necesitarlo y por eso se requiere tener conocimiento, capacidad, saber cómo se va a articular el país y no simplemente cantar y bailar como ha ocurrido con algunos candidatos”, expresó.