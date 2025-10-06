Suscribirse

El Debate

Francisco Barbosa le baja el pulgar a Abelardo de la Espriella: “Es una especie de Petro a la inversa”

El exfiscal dejó en claro que no apoya la candidatura del abogado y le parece una mala opción para Colombia.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Debate
6 de octubre de 2025, 5:41 p. m.
Francisco Barbosa, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.
De izquierda a derecha: Francisco Barbosa, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia / Foto 3: Semana

Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación, sorprendió en las últimas horas al anunciar que declinaba su aspiración para llegar a la Casa de Nariño en 2026. Entre otras cosas, argumentó falta de garantías.

Francisco Barbosa SE RETIRA de la contienda presidencial. Estas son sus razones | El Debate

El exfuncionario habló en El Debate de SEMANA y le puso el ojo al panorama electoral que hay para el próximo año, por lo que se refirió a las diferentes opciones con las que cuentan los colombianos para reemplazar al presidente Gustavo Petro.

Barbosa se mostró en contra de la candidatura de Abelardo de la Espriella, quien en las últimas semanas ha subido bastante en popularidad. “A mí no me gusta y yo lo he dicho claramente”, dijo.

Lanzamiento del libro “El Fiscal”. Conversación con Giovanni Celis- Director de Red más y Yesid Lancheros- Director de la revista Semana
Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación. | Foto: Helen Ramírez

“Creo que no es la persona adecuada para el país, creo que se necesitan de otro tipo de opciones. (...) Él incluso se ha manifestado en contra mía, eso es natural, porque sería muy grave que un penalista estuviera hablando bien de un exfiscal general de la nación”, agregó.

Contexto: Francisco Barbosa hace inesperado anuncio tras renunciar a su precandidatura presidencial: “Tal cual como yo veo este escenario”

El exfiscal argumentó que, desde su punto de vista, al país no le convienen posiciones extremas, ya que se repetiría, según él, lo que pasó con Petro cuando asumió el poder.

Por lo mismo, cuestionó las propuestas que ha entregado el abogado debido a que no ha explicado la forma en la que las llevaría a cabo. “Es gente que no ha tenido experiencia y que no tiene nada que perder en Colombia”, sostuvo.

El exfiscal Francisco Barbosa LE RESPONDE a Nicolás Petro y a su abogado | El Debate

“Yo creo que ante un escenario como el que se viene en el país es necesario ver la experiencia que se tenga y yo a él no le veo ninguna para que pueda hacer algo”, manifestó.

En ese sentido, afirmó que hay una gran “gritería”, pero que siempre llega sin mayor contenido. Por eso, apuntó que esto debería ser rechazado por los colombianos.

-
Abelardo De La Espriella, precandidato presidencial.

Incluso, comparó al jurista con el hoy jefe de Estado, dejando una frase llamativa: “Yo veo que esa propuesta de De la Espriella es una especie de Petro a la inversa”.

Contexto: El exfiscal Francisco Barbosa renuncia a su precandidatura presidencial; estos son sus motivos

“Es lo mismo que Gustavo Petro, pero en versión de otro sector y, en ese sentido, no comulgo con esas ideas. Ojalá candidatos serios y que puedan tener alguna viabilidad”, añadió.

De hecho, recordó que actualmente en la contienda hay buenos nombres que, desde su punto de vista, cuentan con la experiencia necesaria y lo que se necesita para reemplazar a Petro y ser los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño.

&quot;Si se escoge candidato DE PETRO estaríamos en destrucción&quot;: Francisco Barbosa | El Debate

“Colombia se va a enfrentar a una situación muy difícil el próximo año: el que gane, se va a llevar una operación a corazón abierto sin necesitarlo y por eso se requiere tener conocimiento, capacidad, saber cómo se va a articular el país y no simplemente cantar y bailar como ha ocurrido con algunos candidatos”, expresó.

&quot;Abelardo De La Espriella es una ESPECIE DE PETRO a la inversa&quot;: Barbosa | El Debate

Sobre la posibilidad de que el petrismo vuelva a ganar las elecciones, el exfuncionario fue claro al advertir que es algo que se materializaría si el centro y la derecha continúan en la “dispersión” de siempre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Destapan extraño detalle de la muerte de soldado al que Petro se ha referido varias veces: habló su papá y contó todo

2. Atlético Nacional se pronunció sobre la elección del nuevo técnico: hay comunicado oficial

3. “No puedo decir sí o no”, habló el funcionario público que radicó tutela en favor de alias Pipe Tuluá, señalado de asesinar a guardianes del Inpec

4. Alerta del Departamento de Estado: notificaciones erróneas en la Lotería de Visas 2026 podrían afectar a solicitantes de Cuba y Reino Unido

5. Estados Unidos golpea a la red de Los Chapitos: sanciona a 9 mexicanos y a 12 empresas por tráfico de precursores químicos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Francisco BarbosaGustavo PetroAbelardo de la EspriellaElecciones 2026

Noticias Destacadas

Senadora Paola Holguín

Paola Holguín: “No le voy a perdonar a Petro que cuando nos atacaron en Amalfi, nunca permitieron que llegaran a evacuar y terminamos con 13 policías muertos”

Redacción El Debate
Senador Andrés Guerra, precandidato a la presidencia del Centro Democrático

VIDEO | Andrés Guerra: “El país tendrá que ponerle límites a la posibilidad de tener precandidatos y candidatos a la Presidencia”

Redacción El Debate
La foto que publicó Andrés Guerra de su paso por Atlético Nacional, que en la imagen corresponde al 26 de febrero de 1992. "A mi me formó fue el verde, ni Mancuso, ni Petro. Atlético Nacional 26 de febrero de 1992 (32 años) categorías escogidas ascenso mayores y primera división para participar en la Liga Antioqueña de Fútbol. Técnicos Pedro Pablo Álvarez, Óscar Aristizabal, Jorge Gutiérrez, Juan Eugenio Jiménez, Cesar Maturana. Allí estábamos con la 2 camisa a rayas tradicional en la línea de la mitad, de rodillas, segundo de derecha a izquierda. Fueron 8 años con el verde en todas sus categorías como capitán. Formaron el carácter y los hábitos. Con la fe intacta. @nacionaloficial", escribió Guerra en X.

VIDEO | De futbolista a precandidato presidencial: “Estuve en el Mundial de Clubes”

Redacción El Debate

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.