Francisco Barbosa hace inesperado anuncio tras renunciar a su precandidatura presidencial: “Tal cual como yo veo este escenario”

El exfiscal general de la Nación habló en El Debate de SEMANA.

Redacción Debate
6 de octubre de 2025, 5:27 p. m.
El fiscal general, Francisco Barbosa, deberá determinar si hay responsabilidades penales sobre la exministra.
El exfiscal general, Francisco Barbosa. | Foto: Fiscalía-Andrés David Sandoval Suárez

El exfiscal general Francisco Barbosa anunció, durante las últimas horas, que renuncia a su precandidatura presidencial de 2026.

En El Debate de SEMANA, Barbosa expuso los motivos de su renuncia como precandidato y dejó claro quién se podría quedar con las elecciones del próximo año.

Francisco Barbosa SE RETIRA de la contienda presidencial. Estas son sus razones | El Debate

“Enviar un mensaje a los diferentes precandidatos y a las diferentes personas para que se traten de agrupar, porque tal cual como yo veo este escenario, yo creo que la izquierda podría repetir elección y repetir Gobierno el próximo año”, vaticinó Barbosa en El Debate.

De tal modo, Barbosa dijo que es momento para que las distintas fuerzas de la derecha se unan, dejando atrás egos, de modo que el camino a las presidenciales de 2026 se empiece a enderezar.

Es decir, no son suficiente ni las ganas, ni los egos, sino que es necesario también tener unas condiciones de seguridad, es necesario tener unas condiciones económicas. Me sorprende también que no ha empezado la campaña presidencial y se ha visto desfilar miles de millones de pesos en inversiones por parte de candidatos. Entonces me sorprende a mí el origen de los posibles recursos de esa cantidad de gente que está poniéndolos”, destacó.

Contexto: Francisco Barbosa le baja el pulgar a Abelardo de la Espriella: “Es una especie de Petro a la inversa”

A propósito, en cuanto a los motivos de su renuncia como precandidato, Barbosa dijo que las condiciones de seguridad no están dadas para empezar a hacer campaña.

Yo había manifestado después del asesinato de Miguel Uribe Turbay que las condiciones de seguridad eran muy complicadas para los candidatos. He tenido circunstancias muy complejas en torno a la reducción de mi esquema de seguridad y, al mismo tiempo, ni siquiera en algunos lugares del país he tenido seguridad; he viajado solo en los aviones y en los aeropuertos”, agregó el exfiscal general.

Además, reveló en El Debate que recibió una información que da cuenta de que su vida está en riesgo.

“Y, obviamente, ya una información por parte de personas cercanas al Gobierno americano que me hablan de problemas serios, frente a si continuaba en esa situación [como precandidato presidencial]. Entonces, ante esas circunstancias, yo retiro el nombre, me retiro de cualquier inicio de precandidatura. No podría hacer campaña de forma normal”, aseveró.

Por otra parte, hizo un llamado a los precandidatos presidenciales para que analicen las verdaderas posibilidades que tienen en la contienda electoral.

&quot;Abelardo De La Espriella es una ESPECIE DE PETRO a la inversa&quot;: Barbosa | El Debate

“Lo que creo es que ahora con las encuestas que deben salir en noviembre, debe hacerse un ejercicio de reflexión por parte de muchas personas que están ahí, que tienen mucho entusiasmo, pero que no tienen ninguna viabilidad de ser electos y tomar la decisión rápidamente de acompañar a los sectores que estén más favorecidos en las encuestas, o que estén más favorecidos de aquí a diciembre”, enfatizó Barbosa en El Debate.

Francisco BarbosaElecciones 2026

