“Usted ha llevado demasiado lejos las infamias contra mí”: exfiscal Francisco Barbosa le reclama a Gustavo Petro

El exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa le hizo un fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario lo relacionara con unas nuevas imputaciones que se harían contra su hijo Nicolás Petro.

“Señor Petro, usted ha llevado demasiado lejos las infamias contra mí y contra algunos funcionarios que me acompañaron y que tuvieron a su cargo, casos que afectaron a su círculo más cercano. Llevó meses recibiendo sus ataques que impiden mi tranquila circulación y permanencia en el territorio nacional porque no tengo garantías de seguridad mientras usted sea presidente de Colombia”, aseguró Barbosa.

Además, reiteró que no ha tenido que ver con el proceso de Nicolás Petro desde que salió de la Fiscalía y que si está siendo investigado allí es porque Day Vásquez reveló lo que hicieron en la pasada campaña electoral.

“El país vio las audiencias. En ese proceso, como en todos los demás, no tuve incidencia alguna porque los fiscales en sus investigaciones son autónomos e independientes”, afirmó Barbosa.