Confidenciales
“Usted ha llevado demasiado lejos las infamias contra mí”: exfiscal Francisco Barbosa le reclama a Gustavo Petro
El exfuncionario aclaró que no ha tenido nada que ver con el caso de Nicolás Petro desde que salió de la Fiscalía.
El exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa le hizo un fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario lo relacionara con unas nuevas imputaciones que se harían contra su hijo Nicolás Petro.
“Señor Petro, usted ha llevado demasiado lejos las infamias contra mí y contra algunos funcionarios que me acompañaron y que tuvieron a su cargo, casos que afectaron a su círculo más cercano. Llevó meses recibiendo sus ataques que impiden mi tranquila circulación y permanencia en el territorio nacional porque no tengo garantías de seguridad mientras usted sea presidente de Colombia”, aseguró Barbosa.
Señor Petro, usted ha llevado demasiado lejos las infamias contra mí y contra algunos funcionarios que me acompañaron y que tuvieron a su cargo casos que afectaron a su círculo más cercano. Llevó meses recibiendo sus ataques que impiden mi tranquila circulación y permanencia en… https://t.co/dwiT7QTHmW— Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) September 12, 2025
Además, reiteró que no ha tenido que ver con el proceso de Nicolás Petro desde que salió de la Fiscalía y que si está siendo investigado allí es porque Day Vásquez reveló lo que hicieron en la pasada campaña electoral.
“El país vio las audiencias. En ese proceso, como en todos los demás, no tuve incidencia alguna porque los fiscales en sus investigaciones son autónomos e independientes”, afirmó Barbosa.
Asimismo, le contestó sobre el caso del fiscal Marcelo Pecci sobre el cual el exfiscal mencionó que ya hay más de 9 condenados. “El trabajo de la Fiscalía fue exaltado por las justicias de Estados Unidos y de Paraguay. Lo grave en este caso es que el testigo principal fue asesinado mientras estaba bajo custodia del INPEC de su gobierno 11 meses después de mi salida del cargo en enero de 2025″, criticó Barbosa.