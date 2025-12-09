Suscribirse

Confidenciales

Carlos Fernando Motoa presentó su fórmula a la Cámara en el Valle del Cauca, Edna Tafur

Tafur irá en llave con el senador Carlos Fernando Motoa a las elecciones de 2026.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 11:48 p. m.
Carlos Fernando Motoa y Edna Tafur.
Carlos Fernando Motoa y Edna Tafur. | Foto: Suministrada a Semana.

Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista al Senado de Cambio Radical, anunció que trabajará en las elecciones de la mano de Edna Tafur, que competirá por una silla en la Cámara de Representantes.

Tafur es abogada, especialista en el sector de la salud y promotora social con amplia experiencia en el trabajo con comunidades en esa región del Pacífico.

Tafur cuenta con una sólida base académica, con títulos de la Universidad San Buenaventura, una especialización en derecho comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y una maestría en derecho de la Universidad Sergio Arboleda”, reportó la campaña política.

Contexto: Cambio Radical confirma inscripción a consulta interpartidista: “Siguiendo el llamado de Germán Vargas Lleras”

Se detalló que cuenta con más de 16 años de trayectoria profesional y directora del programa social “Somos Todo Corazón”, una iniciativa dedicada a las brigadas de salud en el Valle del Cauca.

“Ante la profunda crisis de salud que afecta a la región, la candidata decidió aspirar a la Cámara de Representantes, motivada por la necesidad de generar cambios reales que aseguren el bienestar de los vallecaucanos”, indicó la organización.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se les explotó una granada: gobernador de Antioquia revela detalles de explosión en la autopista Medellín-Bogotá: dos personas murieron

2. Partidos de Champions en vivo hoy, miércoles 10 de diciembre del 2025: horarios y programación

3. Inauguran una calle en honor a María Corina Machado y la libertad de Venezuela: este es el país que les rindió el homenaje

4. Irán y Egipto dan su veredicto oficial sobre el “partido del orgullo LGBTIQ+” en la Copa Mundo 2026: revuelo mundial

5. Premio Nobel de la Paz: hay expectativa ante la reaparición de María Corina Machado; así puede ver la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Fernando MotoaValle del Cauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.