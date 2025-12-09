Carlos Fernando Motoa presentó su fórmula a la Cámara en el Valle del Cauca, Edna Tafur

Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista al Senado de Cambio Radical, anunció que trabajará en las elecciones de la mano de Edna Tafur, que competirá por una silla en la Cámara de Representantes.

Tafur es abogada, especialista en el sector de la salud y promotora social con amplia experiencia en el trabajo con comunidades en esa región del Pacífico.

“Tafur cuenta con una sólida base académica, con títulos de la Universidad San Buenaventura, una especialización en derecho comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y una maestría en derecho de la Universidad Sergio Arboleda”, reportó la campaña política.

Se detalló que cuenta con más de 16 años de trayectoria profesional y directora del programa social “Somos Todo Corazón”, una iniciativa dedicada a las brigadas de salud en el Valle del Cauca.