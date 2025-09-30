Suscribirse

Caso Drummond: la multinacional responde a minTrabajo, quien los mencionó como financiadores de paramilitares en Colombia

El duro mensaje del ministro Antonio Sanguino sobre la empresa que se encarga de la exploración, explotación, transporte y exportación de carbón motivó la reacción de la empresa.

Redacción Economía
1 de octubre de 2025, 2:06 a. m.
Foto 1: ministro de Trabajo Antonio Sanguino. Foto 2: logo de Durmmond Ltd Colombia
Foto 1: ministro de Trabajo Antonio Sanguino. Foto 2: logo de Durmmond Ltd Colombia | Foto: Archivo Semana

“Ministro no se deje engañar por noticias manipuladas por un cartel de falsos testigos”. Así respondió la empresa Drummond al mensaje emitido en redes sociales por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, según el cual, “la Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no acallarán la verdad".

El ministro hizo referencia al caso que avanza en la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito de Atlanta, donde se investiga la presunta vinculación de la compañía en Colombia, con grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, a los que supuestamente habría financiado.

Drummond LtdColombia, cuya sede principal está ubicada en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, y que con su filial en nuestro país es uno de los principales productores de carbón en esta nación, manifestó -en respuesta a la mención que de ellos hizo el ministro Sanguino- que “jamás ha hecho ningún tipo de acuerdo con organizaciones al margen de la ley, y así lo demuestran los fallos a la fecha”.

Entre tanto, Sanguino argumentaba en su mensaje a través de X: “Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se cree dueña de vidas, territorios y de las y los trabajadores colombianos”.

Tensa relación.

