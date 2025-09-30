Confidenciales
Caso Drummond: la multinacional responde a minTrabajo, quien los mencionó como financiadores de paramilitares en Colombia
El duro mensaje del ministro Antonio Sanguino sobre la empresa que se encarga de la exploración, explotación, transporte y exportación de carbón motivó la reacción de la empresa.
“Ministro no se deje engañar por noticias manipuladas por un cartel de falsos testigos”. Así respondió la empresa Drummond al mensaje emitido en redes sociales por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, según el cual, “la Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no acallarán la verdad".
La Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no acallarán la verdad.— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) September 30, 2025
Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se… https://t.co/xg6X1lz9uZ
El ministro hizo referencia al caso que avanza en la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito de Atlanta, donde se investiga la presunta vinculación de la compañía en Colombia, con grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, a los que supuestamente habría financiado.
Drummond LtdColombia, cuya sede principal está ubicada en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, y que con su filial en nuestro país es uno de los principales productores de carbón en esta nación, manifestó -en respuesta a la mención que de ellos hizo el ministro Sanguino- que “jamás ha hecho ningún tipo de acuerdo con organizaciones al margen de la ley, y así lo demuestran los fallos a la fecha”.
Entre tanto, Sanguino argumentaba en su mensaje a través de X: “Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se cree dueña de vidas, territorios y de las y los trabajadores colombianos”.
Tensa relación.
Reiteramos a @MintrabajoCol que @DrummondLtdCo jamás ha hecho ningún tipo de acuerdo con organizaciones al margen de la ley, y así lo demuestran los fallos a la fecha.— Drummond Ltd. Colombia (@DrummondLtdCo) September 30, 2025
Ministro, no se deje engañar por noticias manipuladas por un cartel de falsos testigos. https://t.co/qLyJtlzwC8