Confidenciales

Caso Drummond: la multinacional responde a minTrabajo, quien los mencionó como financiadores de paramilitares en Colombia

El duro mensaje del ministro Antonio Sanguino sobre la empresa que se encarga de la exploración, explotación, transporte y exportación de carbón motivó la reacción de la empresa.

1 de octubre de 2025, 2:06 a. m.