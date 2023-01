Confidenciales Citan a debate de control político a miembros del gabinete presidencial por emergencia causada por el inverno en Atlántico

El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, anunció que citó a miembros del gabinete presidencial a debate de control político, a través de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso, para que respondan por soluciones a la emergencia causada por el invierno en el país, en este caso, en el departamento del Atlántico.

La sesión será el próximo jueves -26 de enero- en la sede de la Asamblea Departamental en Barraquilla, a partir de las 8:00 de la mañana. Están citados el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava; el comandante del Ejército, mayor general Luis Mauricio Ospina; y el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel Luis Eduardo Cifuentes.

También asistirán la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo; así como alcaldes de municipios del departamento, diputados y miembros de las comunidades afectadas.

“Si bien no está lloviendo en este momento en Atlántico, hay muchos damnificados que no han sido atendidos y que el recurso ofrecido por el Gobierno no les ha llegado, por ello abriremos espacio a asociaciones de damnificados que den testimonio de la falta de cumplimiento”, aseguró Cepeda.