Confidenciales Claudia López y Gabriel Jaramillo, los grandes perdedores con sus predicciones sobre la vacuna del covid en Colombia

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien ha colapsado en su popularidad, dijo hace un año en entrevista con semana que “2021 no va a ser el año de la vacunación masiva”. En ese momento y en medio del segundo pico, responsabilizó al Gobierno nacional. “La verdad es que los planes de vacunación dependen de los gobiernos nacionales. Las vacunas se las venden es a los gobiernos nacionales, no a los locales. De manera que ahí vamos detrás del Ministerio de Salud”, señaló Claudia López en entrevista con SEMANA.

La otra persona que fue igual de escéptica fue Gabriel Jaramillo, quien lideró la coalición empresarial para apoyar al Gobierno en la compra de la vacuna contra la covid-19. En entrevista con SEMANA en octubre de 2020 dijo: “En Colombia, el plan de vacunación llegará en 2023″.

Según Our World in Data, al 26 de diciembre, el 74,4 % de la población había recibido al menos una dosis de la vacuna en Colombia y el 54,4 % logró obtener dos dosis. En EEUU, el país que tiene mayor acceso a la vacuna, el 61,4 % de la población tiene el esquema completo de dos dosis y el 73,1 % se aplicó una dosis. Hoy en Colombia no hay escasez de vacunas si no que todavía hay ciudadanos que no quieren aplicársela.

Hay algunos personajes que son buenos para criticar, pero malos para construir y peores aún para reconocer los logros de otros.