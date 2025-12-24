Comandante de las Fuerzas Militares envía mensaje de Navidad a las tropas: “Que la esperanza los abrace”

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, envió un mensaje a las tropas que ejercen sus funciones por toda Colombia en Navidad.

El comandante se dirigió a los uniformados “que se encuentran desplegados en las montañas, en las selvas, en los mares, en los ríos, en las costas y en el espacio aéreo, asegurando que cada colombiano pueda disfrutar en familia y en paz en estas festividades".

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, envió un mensaje de Navidad a las tropas: “Que la esperanza los abrace en cada rincón de Colombia en el que se encuentren”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Bzt57XoGC8 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 24, 2025

Cubides agradeció a las tropas “por no rendirse, por mantenerse firmes, por cada paso que dan por nosotros, por cada servicio de guardia, por protegernos mientras los colombianos duermen tranquilos”.

Finalmente, el almirante les recordó que no están solos en su labor.

“Que la esperanza los abrace en cada rincón de Colombia en el que se encuentren. Y que el buen Dios, que tanto ama a sus soldados, marinos y aviadores, los proteja y los guíe por la senda de la victoria”, les dijo.

Finalmente, el comandante les deseó una feliz Navidad y paz para sus vidas.