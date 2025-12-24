Confidenciales

Comandante de las Fuerzas Militares envía mensaje de Navidad a las tropas: “Que la esperanza los abrace”

El almirante Francisco Cubides se dirigió a los uniformados que se encuentran ejerciendo sus funciones en toda Colombia.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 7:58 p. m.
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, envió un mensaje a la tropa.
El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, envió un mensaje a las tropas que ejercen sus funciones por toda Colombia en Navidad.

El comandante se dirigió a los uniformados “que se encuentran desplegados en las montañas, en las selvas, en los mares, en los ríos, en las costas y en el espacio aéreo, asegurando que cada colombiano pueda disfrutar en familia y en paz en estas festividades".

Cubides agradeció a las tropas “por no rendirse, por mantenerse firmes, por cada paso que dan por nosotros, por cada servicio de guardia, por protegernos mientras los colombianos duermen tranquilos”.

Finalmente, el almirante les recordó que no están solos en su labor.

“Que la esperanza los abrace en cada rincón de Colombia en el que se encuentren. Y que el buen Dios, que tanto ama a sus soldados, marinos y aviadores, los proteja y los guíe por la senda de la victoria”, les dijo.

Finalmente, el comandante les deseó una feliz Navidad y paz para sus vidas.

Aunque con el nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa se habló del retiro del comandante de las Fuerzas Militares, general Francisco Cubides, rápidamente él confirmó su continuidad.

