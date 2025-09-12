Con misa en Universidad Javeriana se le rindió un homenaje a Miguel Uribe Turbay tras un mes de fallecido

Tras un mes de haber fallecido el exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se le realizó en su memoria un homenaje en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

En el encuentro estuvieron familiares y personas cercanas, además de egresados, estudiantes y docentes. El evento estuvo encabezado por su tío, el excontralor Julio César Turbay Quintero, acompañado del padre jesuita Luis Fernando Álvarez y el activista del Centro Democrático Josías Fiesco. Varios de ellos rechazaron los actos de violencia en el país.

En el caso del padre Álvarez aseguró que con la muerte de Miguel Uribe Turbay “truncaron la vida de un colombiano ejemplar que tenía mucho por aportarle al país”.

“Es momento de unidad por la vida y rechazo al odio, han sido días muy difíciles para la democracia”, agregó Turbay.