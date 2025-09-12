Suscribirse

Con misa en Universidad Javeriana se le rindió un homenaje a Miguel Uribe Turbay tras un mes de fallecido

En el encuentro estuvieron varios de sus familiares además de docentes, estudiantes y egresados.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 11:00 p. m.
Homenaje a Miguel Uribe
En la Universidad Javeriana se le hizo un homenaje a Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrada

Tras un mes de haber fallecido el exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se le realizó en su memoria un homenaje en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

En el encuentro estuvieron familiares y personas cercanas, además de egresados, estudiantes y docentes. El evento estuvo encabezado por su tío, el excontralor Julio César Turbay Quintero, acompañado del padre jesuita Luis Fernando Álvarez y el activista del Centro Democrático Josías Fiesco. Varios de ellos rechazaron los actos de violencia en el país.

En el caso del padre Álvarez aseguró que con la muerte de Miguel Uribe Turbay “truncaron la vida de un colombiano ejemplar que tenía mucho por aportarle al país”.

“Es momento de unidad por la vida y rechazo al odio, han sido días muy difíciles para la democracia”, agregó Turbay.

Mientras que Fiesco comparó que el Gobierno sube a delincuentes a la tarima mientras “los demócratas caen a la tumba” y que eso evidencia la descomposición social que se estaría viviendo en el país.

Homenaje a Miguel Uribe

