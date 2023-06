Confidenciales “Con sus gaminerías me sigue buscando para figurar”: sigue pelea entre senadores Jota Pe Hernández e Inti Asprilla

senadores Jota Pe Hernández e Inti Asprilla, de la Alianza Verde, protagonizaron un fuerte agarrón en una plenaria la semana pasada, que derivó en que se acabara la sesión en la que se discutía el proyecto para regularizar el cannabis de uso adulto en el país.

A pesar de que en la sesión de este lunes pidieron excusas públicas por su comportamiento, parece que el problema no quedó ahí y ahora se están sacando los trapitos al sol a través de Twitter. Según contó el senador Jota Pe Hernández, Asprilla le habría pedido que discutieran para obtener más reconocimiento.

“¡Qué vergüenza de senador! En varias ocasiones me dijo: ‘JP tenemos que cascarnos, necesito popularidad, la gente me reclama que donde estoy, que por qué no aparezco’. Y sí, esa es la razón por la que dicho senador con sus gaminerías, me sigue buscando problemas para figurar”, aseguró Hernández.

Asprilla le respondió: “Le mintió a miles de colombianos para llegar al Congreso. El profesional del engaño hace siempre lo mismo, lo único que cambia es que ahora lo hace para obtener el beneplácito del uribismo. Recuerde ‘senador del pueblo’ la homofobia no es la alternativa. PD: desbloquee Twitter”, le contestó.

Cabe recordar que la pelea entre ambos en la plenaria pasó a tonos mayores, tanto así que varios senadores dijeron nunca antes haber visto algo así en el Congreso y que no se puede permitir llegar a ese nivel de violencia por parte de dos congresistas.

Tanto Asprilla como Hernández se salieron de casillas cuando Humberto de la Calle estaba haciendo su intervención. El presidente del Senado, Alexander López, hizo un llamado para que se calmaran los ánimos, sin embargo, eso no fue posible y ambos continuaron lanzándose improperios. Finalmente, ante la hostilidad del debate, López anunció que se levantaba la sesión.

“Por favor, senadores, un llamado al orden. Senadores, respetemos el uso de la palabra del senador De la Calle. Senador De la Calle tiene el uso de la palabra. Un segundito, senador. Senador Jota Pe, senador Inti, por favor, un llamado al orden. Excúseme usted, senador De la Calle, un momentico. Senadores, senadores, senadores. Senador De la Calle, por favor termine usted... Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8:00 a. m.”, aseguró el presidente del Senado.