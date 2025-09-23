Suscribirse

Consejo de Estado negó pérdida de investidura a Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá, ¿seguirá buscando la Presidencia?

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá entregó detalles de la nueva decisión judicial que lo beneficia en su camino por la Casa de Nariño.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 1:10 a. m.
Inscripción del comité para promover a Juan Daniel Oviedo a la presidencia
Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó que no existen argumentos para que Juan Daniel Oviedo pierda su investidura como concejal de Bogotá, contrario a la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Este fallo no solo ratifica mi inocencia, también desmonta los intentos de deslegitimar mi trabajo público y mi derecho a representar a quienes confiaron en mí. Lo que algunos quisieron convertir en un obstáculo, hoy se convierte en la mayor fortaleza”, dijo Oviedo.

Contexto: Juan Daniel Oviedo inscribió comité para aspirar a las elecciones de 2026 por firmas

Aclaró que llegó al Concejo de Bogotá en virtud del estatuto de oposición, luego de obtener la segunda votación más alta en la elección a la Alcaldía de Bogotá en 2023, y que ejerció la curul con la “convicción de que la política es para servir y no para servirse”.

Al parecer, el exconcejal no recuperará la silla y continuará en la lucha por la Presidencia: “Hoy, con este capítulo cerrado, reafirmo mi compromiso de sumar fuerzas, ideas y esperanzas para la construcción de un proyecto común de país, de cara a las elecciones presidenciales de 2026″.

Juan Daniel OviedoConcejo de BogotáConsejo de Estado

