Consejo de Estado negó pérdida de investidura a Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá, ¿seguirá buscando la Presidencia?
El excandidato a la Alcaldía de Bogotá entregó detalles de la nueva decisión judicial que lo beneficia en su camino por la Casa de Nariño.
La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó que no existen argumentos para que Juan Daniel Oviedo pierda su investidura como concejal de Bogotá, contrario a la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“Este fallo no solo ratifica mi inocencia, también desmonta los intentos de deslegitimar mi trabajo público y mi derecho a representar a quienes confiaron en mí. Lo que algunos quisieron convertir en un obstáculo, hoy se convierte en la mayor fortaleza”, dijo Oviedo.
Aclaró que llegó al Concejo de Bogotá en virtud del estatuto de oposición, luego de obtener la segunda votación más alta en la elección a la Alcaldía de Bogotá en 2023, y que ejerció la curul con la “convicción de que la política es para servir y no para servirse”.
Al parecer, el exconcejal no recuperará la silla y continuará en la lucha por la Presidencia: “Hoy, con este capítulo cerrado, reafirmo mi compromiso de sumar fuerzas, ideas y esperanzas para la construcción de un proyecto común de país, de cara a las elecciones presidenciales de 2026″.
¡La verdad venció! El @ConsejodeEstado ratificó que NO hubo pérdida de investidura como Concejal de Bogotá, nunca existió dolo, nunca hubo falta grave.— Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) September 23, 2025
Con la frente en alto, reafirmamos nuestro compromiso de seguir recogiendo firmas para SUMAR por Colombia rumbo al 2026. 🇨🇴⚡ pic.twitter.com/CvejVDoKlv