Corte Constitucional alcanza un hito: radican la tutela número 12 millones en su historia

La Corte Constitucional informó que durante el transcurso de este miércoles 15 de abril fue radicada la tutela número 12 millones. El mecanismo que se utiliza en Colombia para proteger derechos fundamentales vulnerados.

A través de su cuenta de X, la Corte confirmó: “Hoy se radicó la tutela número 12 millones en Corte Constitucional. Diariamente, la Corte está recibiendo en promedio 5.333 tutelas al día“.

Esas cifras lo que sacaron a relucir es que por lo menos el 43 % de esos recursos son derechos de petición, mientras que el 32 % de esas tutelas son radicadas por pacientes o familiares que necesitan acceder al derecho a la salud.

De hecho, hace dos años, el entonces magistrado José Fernando Reyes, quien era el presidente de la Corte Constitucional, reveló que tuvo que acudir a una tutela para exigir la entrega de sus medicamentos.

Hasta el presidente de la Corte Constitucional debe pedir tutelas a EPS por medicamentos: esta es la grave situación que denuncia

Con ese recurso, cientos de colombianos han logrado acceder a citas médicas, intervenciones quirúrgicas y todo tipo de trámites que les fueron negados por su sistema de aseguramiento. Ahora la Corte recibió la tutela número 12 millones, marcando un hito en la historia del país.