Corte Suprema fija fecha y hora para la acusación del ministro del Transporte, Antonio Sanguino

“En estos 18 años, en lo que vengo defendiendo mi inocencia, seguiré acudiendo a todas y cada una de las citaciones que me haga la Corte hasta la culminación del proceso sin ninguna dilación o maniobra de distracción”. De esta forma, se pronunció el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, después de conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en firme su llamado a juicio por su presunta participación en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.

En la determinación, que conoció en su totalidad SEMANA, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación por el delito de tráfico de influencias en servidor público por los hechos registrados en el año 2008. Sin embargo, se dejó en firme el proceso por los hechos que se presentaron en 2009.

Para el próximo jueves 14 de agosto, a partir de las 3:30 de la tarde, se fijó la continuación de la audiencia pública de formulación de acusación contra el ministro.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, en la plenaria del Senado durante el debate final a la reforma laboral. | Foto: Cortesía / MinTrabajo

Los hechos están relacionados con su supuesta presión para el nombramiento del gerente del Hospital de Usme. De esta forma, según la imputación de cargos que hizo la Fiscalía General, le permitió a Antonio Sanguino, quien para ese momento era concejal, tener el control de la contratación.