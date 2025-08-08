Suscribirse

Judicial

Corte Suprema fija fecha y hora para la acusación del ministro del Transporte, Antonio Sanguino

El proceso está relacionado con el escándalo del carrusel de la contratación que se presentó hace 17 años en Bogotá.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 7:44 p. m.
Plenaria Senado, reforma laboral
Plenaria del Senado, reforma laboral. Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“En estos 18 años, en lo que vengo defendiendo mi inocencia, seguiré acudiendo a todas y cada una de las citaciones que me haga la Corte hasta la culminación del proceso sin ninguna dilación o maniobra de distracción”. De esta forma, se pronunció el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, después de conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en firme su llamado a juicio por su presunta participación en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.

En la determinación, que conoció en su totalidad SEMANA, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación por el delito de tráfico de influencias en servidor público por los hechos registrados en el año 2008. Sin embargo, se dejó en firme el proceso por los hechos que se presentaron en 2009.

Para el próximo jueves 14 de agosto, a partir de las 3:30 de la tarde, se fijó la continuación de la audiencia pública de formulación de acusación contra el ministro.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en la plenaria del Senado durante el debate final a la reforma laboral.
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, en la plenaria del Senado durante el debate final a la reforma laboral. | Foto: Cortesía / MinTrabajo

Los hechos están relacionados con su supuesta presión para el nombramiento del gerente del Hospital de Usme. De esta forma, según la imputación de cargos que hizo la Fiscalía General, le permitió a Antonio Sanguino, quien para ese momento era concejal, tener el control de la contratación.

Igualmente, con esta acción habría fortalecido su “poder político” en esta localidad ubicada en el sur de Bogotá, de cara a las elecciones que se iban a realizar en 2010.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Segura preocupó con un video de su bebé en urgencias. Esta es la razón por la que tuvieron que ir a la clínica

2. Tomás Uribe acusó a Iván Cepeda de estar “obsesionado” con eliminar a la oposición

3. Santa Fe vs. Millonarios: Dimayor dio su veredicto y confirmó si se aplaza el clásico

4. ¿Qué hacer antes de un huracán?: lo que no puede faltar en su plan de emergencia

5. ¿A qué hora se podrá ver la Luna llena de agosto de 2025 en Florida? El mejor momento para disfrutarla en Miami y Orlando

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de TransporteAntonio Sanguino Carrusel de la contratación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.