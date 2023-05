Confidenciales David Racero critica ideología de la Alianza Verde y da nombres sin miedo: “Jota Pe Hernández parece del Centro Democrático”

Algunos miembros del Pacto Histórico al parecer partieron cobijas con integrantes de la Alianza Verde, pese a que ambos son partidos de Gobierno. Tal es el caso del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, que no dudó en cuestionar a Katherine Miranda y Jota Pe Hernández por la falta de apoyo a algunas iniciativas discutidas en el Congreso.

En conversación con VocesRCN, Racero comentó: “Creo que la Alianza Verde no tiene una cohesión ideológica clara y eso hace que algunos sean muy afines a nosotros y hay otros que ya están es en la línea de la oposición, que se están volviendo ya jefes de la oposición tanto en la Cámara como en el Senado y tienen unas posturas más cercanas a las del Centro Democrático que otros, entonces ya toca evaluar individualmente”.

En el programa radial, David Racero fue preguntado por los congresistas de la Alianza Verde a los que hacía referencia y, sin dudar, señaló a Jota Pe Hernández y Katherine Miranda.

“Es conocido, Jota Pe Hernández parece realmente del Centro Democrático. Es más, creo que está más avanzado en eso que ellos a veces. En la Cámara de Representantes, mi compañera Katherine Miranda, con la cual compartimos muchas cosas como oposición hace cuatro años, pero ahora ella ha decidido el camino de la oposición”, expuso.

"Es conocido que @JotaPeHernandez parece del @CeDemocratico, a veces es más avanzado que ellos, y en @CamaraColombia, @MirandaBogota que ha tomado el camino de la oposición", @DavidRacero en @VocesRCN pic.twitter.com/qBxwdBt6wd — Alejandro Villegas O (@Villegasalejo) May 19, 2023

Pues bien, en Twitter, Jota Pe Hernández no dudó en responder: “¡DOBLE RASERO! Conocido porque no tiene ni la más mínima vergüenza en esa cara, para hacer hoy lo que antes criticaba. Me ataca porque le duele que yo NO sea un arrodillado incoherente como él. No soy petrista, tampoco uribista, solo un senador con la coherencia que a él le falta”.