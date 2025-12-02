Suscribirse

David Racero se enfrenta a audiencia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado

El representante a la Cámara del Pacto Histórico fue demandado por destinación indebida de dineros públicos.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 4:36 p. m.
Representante a la cámara, David Racero. | Foto: No

Este miércoles 3 de diciembre a las 2:30 p.m. el representante a la Cámara, David Racero, se enfrenta a una audiencia de pérdida de investidura por la demanda que interpusieron en su contra por, presuntamente, una indebida destinación de dineros públicos.

El proceso que avanza en la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura arrancó en abril de este año, cuando Ernesto Pérez y Jorge Moreno le pusieron una demanda a David Racero por la supuesta petición que le hizo a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo para que le entregaran parte del sueldo. Ese caso también lo investiga la Corte Suprema.

Fuentes dentro del proceso confirmaron a SEMANA que la audiencia de pérdida de investidura es similar a la de alegatos de conclusión en procesos penales y civiles, pero en esa diligencia se conocerá el concepto de la Procuraduría sobre esta demanda; eso podría definir el futuro de Racero en el Congreso.

Aunque esta diligencia es parte final del proceso, el fallo como tal de este caso se conocerá días después en una sala reservada, donde los magistrados del Consejo de Estado deberán decidir sobre este proceso que tiene en la cuerda floja al congresista del Pacto Histórico.

Consejo de EstadoDavid RaceroPacto histórico

