Confidenciales “De joven luchador, pasaste a ser un líder mundial”: hija de Petro por llanto del presidente en Chile

El presidente Gustavo Petro se reunió este fin de semana con su homólogo chileno Gabriel Boric para estrechar los lazos diplomáticos entre ambos países. Sin embargo, el mandatario colombiano se quebró en medio de su alocución debido a que recordó la época en la que se alzó en armas.

“Ahí se fue una adolescencia y una juventud, no la mía, la de millones de latinoamericanos. Colombia quedó devorada por la violencia, nos equivocamos o no, pero creímos esos jóvenes, que si ese era el camino, lo tomábamos. 30 años después, de dictaduras, de desaparecidos, de torturas, de millones en el exilio y de nuestra propia lucha en nuestro país, decidimos que ese no era el camino”, manifestó con la voz entrecortada.

Tras estas emotivas declaraciones, la hija mayor del jefe de Estado, Andrea Petro, se mostró bastante orgullosa de su padre y le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta personal de Twitter, donde lo destacó como uno de los mejores líderes mundiales.

“De joven luchador pasaste a ser un líder mundial. Gracias por ser quien eres. Te amo, papá”, fue el mensaje que escribió la joven para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente y recibió decenas de comentarios.

De joven luchador pasas a ser un líder mundial. Gracias por ser quien eres. Te amo papá. pic.twitter.com/LSMAUvHbQc — andrea petro (@andreapetro91) January 10, 2023

Cabe destacar que el presidente Petro inició su intervención hablando del escritor chileno Pablo Neruda y el nobel colombiano Gabriel García Márquez. “¿Qué hubiera pasado si Pablo Neruda y Gabriel García Márquez hubieran sido presidentes?”, preguntó, a lo que él mismo respondió: “Habría sido mejor haber tenido presidentes poetas a presidentes de fusiles o de violencias”.