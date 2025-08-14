Suscribirse

Empresas

“Defender la política como espacio de la palabra y no de plomo”: Joseph Oughourlian, presidente – Grupo Prisa

Hizo un llamado a que se recomponga la alianza con los medios, que son parte de la democracia y la economía.

Redacción Economía
14 de agosto de 2025, 6:46 p. m.
Joseph Oughourlian, presidente – Grupo Prisa
Joseph Oughourlian, presidente – Grupo Prisa | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

El presidente global del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, fue uno de los conferencistas en el 10º Congreso de Empresarios de la Andi que se realiza en Cartagena y en su intervención, no solo arrancó con un pronunciamiento alrededor de la muerte de Miguel Uribe Turbay, sino que expuso el papel de los medios tradicionales en la democracia de un país.

Oughourlian le habló a Colombia, al manifestar: “Defender la política como espacio de la palabra y no de plomo”. Su disertación hizo alusión a la libertad de expresión, al derecho a disentir sin que eso implique tener miedo.

Tras exponer una radiografía de la situación financiera de los medios de comunicación tradicionales, que intentan ser parte de la democracia, al poner su voz crítica y su defensa de la verdad, hizo un llamado directo a los empresarios y a los mismos gobiernos: “que se recomponga una alianza con los medios tradicionales, porque ayudamos a que funcione bien la democracia y la economía”.

Se refería así a la caída en 30 % que han tenido los medios en términos publicitarios, lo que ha migrado al mundo digital. “Todos los medios tradicionales perdemos dinero, aunque no nos guste reconocerlo”, dijo, y agregó: “nuestro sector se va a achicar” y hay que defenderlo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Podrán juzgar de nuevo al menor que presuntamente disparó a Miguel Uribe Turbay cuando sea mayor de edad? Esto dijo un experto a SEMANA

2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay

3. Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

4. Fiscalía pide condena hasta de 12 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

5. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ANDIGrupo Prisamedios de comunicación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.