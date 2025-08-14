“Defender la política como espacio de la palabra y no de plomo”: Joseph Oughourlian, presidente – Grupo Prisa

El presidente global del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, fue uno de los conferencistas en el 10º Congreso de Empresarios de la Andi que se realiza en Cartagena y en su intervención, no solo arrancó con un pronunciamiento alrededor de la muerte de Miguel Uribe Turbay, sino que expuso el papel de los medios tradicionales en la democracia de un país.

Oughourlian le habló a Colombia, al manifestar: “Defender la política como espacio de la palabra y no de plomo”. Su disertación hizo alusión a la libertad de expresión, al derecho a disentir sin que eso implique tener miedo.

Tras exponer una radiografía de la situación financiera de los medios de comunicación tradicionales, que intentan ser parte de la democracia, al poner su voz crítica y su defensa de la verdad, hizo un llamado directo a los empresarios y a los mismos gobiernos: “que se recomponga una alianza con los medios tradicionales, porque ayudamos a que funcione bien la democracia y la economía”.