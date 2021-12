Confidenciales Desde el Concejo anunciaron ya la primera demanda en contra del POT de Bogotá

A tres días de que finalice este 2021 y en momentos en que la ciudadanía está penando más en cómo va a celebrar la llegada del Año Nuevo, la Administración Distrital sacudió el ambiente político de Bogotá al expedir el POT por decreto a pesar de las diferentes voces en contra que le pedían a la alcaldesa Claudia López que se abstuviera de hacerlo.

Tras conocerse la noticia, no se hicieron esperar las voces de rechazo desde el Concejo de la ciudad, entidad que tuvo 90 días para discutir y aprobar o negar la iniciativa, pero que por los diferentes impedimentos y recusaciones que se presentaron, no pudo adelantar ni siquiera el primer debate en la Comisión del Plan.

Los primeros en mostrar su rechazo fueron algunos concejales de la Alianza Verde, partido de la propia alcaldesa, Claudia López, advirtiendo que su decisión de emitir el POT por decreto es arbitraria y contraproducente.

Para el concejal Luis Carlos Leal, a la mandataria local lo único que le interesa es dejar marcado su nombre sin tener en cuenta el daño que le podría estar causando a la ciudad. “Es un problema de ego, de poner su nombre, su título, se trata de imponer su decisión en la ciudad”, dijo el concejal.

Añadió además que “es muy decepcionante y triste que la alcaldesa no sepa reconocer con humildad que el POT no estaba listo, que el debate no se dio, que se pueden corregir muchas cosas y errores para la ciudad y que tenía dos años para hacerlo, pero finalmente no se le dio la voluntad”.

El concejal Martín Rivera, por su lado, recordó que “en campaña, Claudia López siendo alcaldesa electa fue al Cabildo, hizo vídeos pidiendo que no se emitiera el POT por decreto, pero hoy ella está haciendo lo mismo, entonces si hay una gran incoherencia y un gran daño para la ciudad”.

En ese sentido y advirtiendo los efectos que podría traer para Bogotá la decisión de emitir el POT por decreto tal y como fue radicado inicialmente, desde el Concejo de Bogotá anunciaron desde ya una demanda al mismo.

Así se lo reveló la concejal Lucía Bastidas a SEMANA en exclusiva. “Estoy convocando a los ciudadanos para demandar el POT que tanto daño le hace a la ciudad, los estoy llamando a que se sumen y que unamos voces y hagamos una demanda de inconstitucionalidad del POT”, precisó Bastidas.

La cabildante de la Alianza Verde añadió que “si creen que con fe de erratas van a solucionar todos los errores que tenían en el POT inicial, están muy equivocados y a punta de decretos va ser peor, vamos a quedar en una incertidumbre jurídica impresionante para aquellos que quieren construir ciudad”.

La concejal precisó que la demanda al POT se estaría presentando en 2022. “La demanda se radicaría para finales del mes de enero, porque nos toca radicar todo lo que se entregue y se emita por parte de la Administración Distrital”, subrayó Bastidas.