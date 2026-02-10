Córdoba

Designan presidente (e) en Urrá tras la renuncia de Juan Acevedo

Se trata de Enrique Kerguelén, quien asume en medio de la emergencia por inundaciones que afronta el departamento de Córdoba.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 10:18 p. m.
Enrique Kerguelén, presidente (e) de Urrá.
Enrique Kerguelén, presidente (e) de Urrá. Foto: Urrá.

La junta directiva de Urrá designó este martes, 10 de febrero, en medio de la crisis por las inundaciones en Córdoba, un nuevo presidente en encargo.

La persona que llega al cargo es Enrique Kerguelén Méndez, en reemplazo del ingeniero Juan Acevedo Rocha, quien renunció en las últimas horas.

El nuevo presidente en encargo es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con estudios de Magister en Ingeniería Civil, Área Estructural y Sísmica del mismo centro de estudios.

El ingeniero Kerguelén ha estado vinculado a la Unidad de Aguas del departamento de Córdoba y la Fundación Oleoducto de Colombia, entre otros.

Según Urrá, el nuevo presidente (e) fue asesor en 1996 e interventor de los programas de calidad de aguas, hidrología e hidráulica en el embalse de Urrá y el río Sinú.

“La experiencia acumulada en esta área, le fue reconocida en el 2013 al recibir el ascenso para convertirse en jefe de sección planeamiento operativo de la misma organización”, dijo la entidad.

Posteriormente, fue asignado en el mes de julio de 2020, como gerente técnico ambiental de la empresa, cargo que viene desempeñando hasta la fecha actual", añadió.

