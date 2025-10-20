Después de aprobado el Presupuesto General para 2026, al Gobierno le queda pendiente el trámite de la Ley de financiamiento que, sin embargo, será una ‘papa caliente’ en el Congreso de la República, toda vez que para los colombianos no hay nada más sensible que una metida de manos al bolsillo para pagar impuestos.

El contexto de un periodo electoral en el que los congresistas se la juegan por ganar electores hará más difícil el camino de aprobación de una ley de financiamiento que, hasta el momento, va por más de 16 billones de pesos, luego de que al presupuesto le recortaran 10 billones. Hay que recordar que 26,4 billones de pesos que fueron incluidos en la carta financiera del próximo año provendrían de una ley de financiamiento, sin tramitar.

Usarían recursos de regalías para el sector eléctrico

Ahora, en medio de los apuros de la empresa Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, el ministro de Minas, Edwin Palma, dijo en una de sus intervenciones en las regiones, que estarían pensando en aprovechar la oportunidad del trámite de la ley de financiamiento, para meter una norma que permita usar recursos de regalías para obras de infraestructura eléctrica. De hecho, mencionó que Air-e tiene siete de esos proyectos pendientes, a la espera de disponibilidad de recursos.

Air-e espera una solución. | Foto: COLPRENSA

Plata para el fondo empresarial de SuperServicios

También allí se buscaría la vía para obtener recursos que permitan alimentar el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y aliviar así “la situación que apremia la prestación del servicio en los departamentos de la región Caribe”, donde opera la quebrada empresa Air-e.