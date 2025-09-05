“El cambio es que ya no mandan al hermano, sino a Verónica Alcocer, disfrazada de primera dama”: Ingrid Betancourt

Ingrid Betancourt respondió con contundencia al trino de Verónica Alcocer, en el que explicó su visita de este jueves a la cárcel de La Picota.

La primera dama escribió en un trino que estuvo en ese complejo carcelario “porque creo en la fuerza de la resocialización y las segundas oportunidades. No es un acto político, es un gesto de humanidad”.

La candidata Vicky Dávila fue quien reveló que la primera dama iba a asistir al penal. Luego hizo pública la lista de los peligrosos delincuentes con los que se encontró y cuestionó si el país estaba, de nuevo, frente al llamado pacto de La Picota, como se conoció al escándalo por las visitas del hermano del presidente, Juan Fernando Petro. Con el paso del tiempo, él mismo reconoció que esas gestiones le habían puesto al presidente al menos un millón de votos.

El cambio es que ahora les da vergüenza el pacto de la Picota. Ya no mandan al hermano a contar cómo se asociaron con los delincuentes, aplicando la teoría de la explosión controlada de Roy Barreras.



Ahora mandan a Veronica Alcocer, disfrazada de Primera Dama, pretendiendo… https://t.co/gYluJ6u8RP — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) September 5, 2025