“El cambio es que ya no mandan al hermano, sino a Verónica Alcocer, disfrazada de primera dama”: Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial cuestionó la visita de la esposa del presidente a la cárcel de La Picota.

Redacción Semana
5 de septiembre de 2025, 2:09 p. m.
.
Ingrid Betancourt sobre la visita de Verónica Alcocer a La Picota: "Ahora mandan a Verónica Alcocer, disfrazada de primera dama, pretendiendo interesarse por las artesanías de los reclusos". | Foto: Fotomontaje SEMANA

Ingrid Betancourt respondió con contundencia al trino de Verónica Alcocer, en el que explicó su visita de este jueves a la cárcel de La Picota.

La primera dama escribió en un trino que estuvo en ese complejo carcelario “porque creo en la fuerza de la resocialización y las segundas oportunidades. No es un acto político, es un gesto de humanidad.

Contexto: Verónica Alcocer explica su enigmática visita a La Picota y publica un video. “No es un acto político, es un gesto de humanidad”

Y agregó: “Las artesanías y oficios que allí realizan son más que trabajo: son símbolos de dignidad”.

La candidata Vicky Dávila fue quien reveló que la primera dama iba a asistir al penal. Luego hizo pública la lista de los peligrosos delincuentes con los que se encontró y cuestionó si el país estaba, de nuevo, frente al llamado pacto de La Picota, como se conoció al escándalo por las visitas del hermano del presidente, Juan Fernando Petro. Con el paso del tiempo, él mismo reconoció que esas gestiones le habían puesto al presidente al menos un millón de votos.

Ingrid Betancourt, a propósito de esta controversia, escribió: ”El cambio es que ahora les da vergüenza el pacto de la Picota. Ya no mandan al hermano a contar cómo se asociaron con los delincuentes, aplicando la teoría de la explosión controlada de Roy Barreras. Ahora mandan a Verónica Alcocer, disfrazada de primera dama, pretendiendo interesarse por las artesanías de los reclusos. Ya Colombia sabe: con Petro viene el fin de las extradiciones, la impunidad total, el auge del narcotráfico y el control de nuestras fronteras por el Cartel de los Soles del narcodictador Maduro”.

