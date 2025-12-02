Suscribirse

El ‘centro de vida’ para adultos mayores que abrieron en Rivera, Huila: así funciona

Los concejales del municipio apoyaron la iniciativa.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 1:13 a. m.
Centro de Vida en la Rivera, Huila.
El ‘centro de vida’ en la Rivera, Huila | Foto: Suministrada a SEMANA.

Luego de un acuerdo municipal, de la autoría del concejal Samuel Gutiérrez Losada, fue inaugurado el ‘Centro Vida Hogar de Paso’ para los adultos mayores en el municipio de La Rivera, en el departamento del Huila.

De acuerdo con la información conocida, esta nueva construcción cumple con todos los estándares exigidos por la Secretaría de Salud departamental, además de contar con los insumos y equipamientos necesarios.

Contexto: Concejales de Rivera, Huila, están amenazados por la Segunda Marquetalia: “Cumpla o no respondemos”

“Gracias, alcalde Humberto Alvarado Guzmán, por cumplir su promesa de campaña; gracias a mis compañeros concejales por apoyar nuestro proyecto de acuerdo que busca seguir dignificando la vida de estas personas que son clave en nuestra población”, indicó el cabildante.

Asimismo, señaló que seguirá trabajando por los adultos mayores de esta zona del Huila.

