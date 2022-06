Confidenciales El congresista liberal que renunció al Senado

El Congreso de la República ya terminó labores y está en el acostumbrado receso legislativo de cara al 20 de julio, fecha en la que se retomarán sesiones y se posesionarán quienes fueron elegidos por los colombianos el pasado 13 de marzo.

Sin embargo, se conoció este viernes que el senador Guillermo García Realpe, quien respaldó férreamente a Gustavo Petro en su campaña presidencial, presentó su carta de renuncia a la corporación y allí pide que se haga efectiva desde este 24 de junio.

En la misiva no explica las razones de su renuncia, pero agradece a las mesas directivas y compañeros por el trabajo que se adelantó en estos cuatro años. No obstante, Realpe no renunció al Partido Liberal, por lo que continúa siendo militante de esa colectividad.

Por ahora, se ha conocido que su renuncia obedece a que César Gaviria lo ha desconocido en las más recientes declaraciones y por eso prefiere dar un paso al costado. Realpe estaba habilitado para estar en el Senado hasta el 20 de julio.

Aunque no ha definido su futuro político, para nadie es un secreto que Realpe fue una carta fuerte en la campaña presidencial de Petro en el departamento de Nariño, por lo que no se descarta que pueda desempeñar alguna labor en el gobierno del líder del progresismo.