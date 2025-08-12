Suscribirse

El conmovedor mensaje del jardín infantil en el que estudió Miguel Uribe Turbay

El centro educativo donde el fallecido líder político estudió de pequeño se sumó a las voces de dolor por su asesinato.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 3:52 p. m.
El jardín infantil Periquito realizó una publicación con un mensaje de solidaridad por la partida de su exalumno. | Foto: Fotomontaje SEMANA

En los miles de mensajes de solidaridad por la dolorosa partida de Miguel Uribe Turbay hay uno muy especial. Lo hizo el jardín infantil Periquito en el que estudió el exsenador del Centro Democrático, víctima de un atentado criminal el pasado 7 de junio.

“El Jardín Infantil Periquito despide a su exalumno y amigo de siempre. Descanse en paz. Nos unimos en un abrazo solidario para su familia y amigos”.

Las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay se llevarán a cabo en las instalaciones del Congreso y se extenderán por tres días.

El miércoles, 13 de agosto, se realizará un homenaje en el Congreso y al mediodía se trasladará el féretro a la Catedral Primada de Colombia para la misa de exequias.

Miguel Uribe Turbayjardín infantil

