El conmovedor mensaje del jardín infantil en el que estudió Miguel Uribe Turbay

En los miles de mensajes de solidaridad por la dolorosa partida de Miguel Uribe Turbay hay uno muy especial. Lo hizo el jardín infantil Periquito en el que estudió el exsenador del Centro Democrático, víctima de un atentado criminal el pasado 7 de junio.

“El Jardín Infantil Periquito despide a su exalumno y amigo de siempre. Descanse en paz. Nos unimos en un abrazo solidario para su familia y amigos”.

Las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay se llevarán a cabo en las instalaciones del Congreso y se extenderán por tres días.