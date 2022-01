Confidenciales El despectivo comentario de Roy Barreras contra el Nuevo Liberalismo

Foto: Long Visual Press/UIG via Getty

El senador Roy Barreras, jefe de debate de las listas al Congreso del Pacto Histórico y quien se presenta como una de las cartas de la renovación política bajo los principios del respeto y la igualdad, hizo un escrito en sus redes sociales que ha sido bastante criticado.

De forma despectiva, Barreras describió un evento político del Nuevo Liberalismo, pero a la publicación no le fue bien y ha recibido múltiples rechazos. “Que pecao’… Las sillas vacías… Diez personitas… En la presentación del Nuevo Liberalismo en Popayán. Y eso que Carlitos Negret es caucano, es bueno y juega de local. Yo en verdad quiero que lleguen al umbral porque son defensores de paz pero me preocupa que no lo logren”, dijo el congresista.

Que pecao… las sillas vacías…diez personitas…en la presentación del nuevo liberalismo en Popayán. Y eso que Carlitos Negret es caucano, es bueno y juega de local. Yo en verdad quiero que lleguen al umbral porque son defensores de paz pero me preocupa que no lo logren. pic.twitter.com/l7wWE7kobe — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 25, 2022

El aspirante al Congreso Carlos Negret acudió a la misma vía y le respondió a Barreras. “Senador: ahí no hay personitas. Hay ciudadanos. Nuestra obligación es someternos a su escrutinio. La defensa de la paz no es una apuesta política; es una apuesta ética. Las acciones, el ejemplo y las palabras son relevantes. #PecaoEs no tratar con respeto a los/as electores/as”.

Senador: ahí no hay personitas. Hay ciudadanos. Nuestra obligación es someternos a su escrutinio. La defensa de la paz no es una apuesta política; es una apuesta ética. Las acciones, el ejemplo y las palabras son relevantes. #PecaoEs no tratar con respeto a los/as electores/as https://t.co/QVHNRnzr5g — Carlos Negret (@NegretCarlosA) January 25, 2022

Barreras fue por lana y salió trasquilado. Ha sido blanco de duras críticas y de calificativos como “envidioso”; “politiquero”; “mala persona” y de “oportunista”. Sin duda, el Pacto Histórico está llenando las plazas del país donde Petro hace sus eventos pero por las gestiones de Armando Benedetti, quien se echó al hombro el trabajo político y no las de Barreras, a quien por cierto los mismos integrantes del progresismo chiflan y evitan en los eventos de este bloque político.