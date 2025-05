“El discurso de Petro contra los congresistas es delirante”: Juan Camilo Restrepo

El discurso del presidente Gustavo Petro del pasado primero de mayo sigue generando reacciones, en especial por sus amenazas a los congresistas si no aprueban su consulta popular.

“Olvida o calla las siguientes verdades: 1- que los congresistas tienen un título de legitimidad popular exactamente igual al suyo : proviene de unas elecciones. Ambos representan al pueblo colombiano, no solo Petro. 2- además: que el mandato popular recibido en las urnas por el Congreso es tan fresco como el del presidente”, aseguró Restrepo en su cuenta de X.

Insistió en que el jefe de Estado no puede actuar a diario como si fuera el vocero y dueño exclusivo del querer del pueblo colombiano, que no lo es; ni mucho menos insultar o tratar de “HP” a los congresistas que no le aprueban sus propuestas.