El DPS, dirigido por Gustavo Bolívar, se pronuncia sobre la supuesta “contratación” de Levy Rincón

“Prosperidad Social desmiente la información falsa que circula en redes sociales acerca de la contratación del influenciador Levy Rincón en la entidad . Invitamos a consultar la plataforma Secop, donde se ratifica que no existe contrato a nombre de dicho ciudadano”, precisó el DPS.

. @ProsperidadCol desmiente la información falsa que circula en redes sociales acerca de la contratación del influenciador @LevyRincon con la entidad. Invitamos a consultar la plataforma Secop, donde se ratifica que no existe contrato a nombre de dicho ciudadano. @GustavoBolivar pic.twitter.com/xBcdN0ijQI

El creador de contenido también se pronunció rápidamente en esa misma red social y le agradeció a la entidad, que actualmente es dirigida por Gustavo Bolívar, por aclarar el tema de manera oportuna. “Mucha gracias por la aclaración. No me incomoda lo de influenciador, pero yo me identifico más como mamerto resentido. ¡Un abrazo a todo el equipo!”, concluyó.