El elogio de Álvaro Uribe a Javier Milei y la respuesta del presidente argentino. ¿Qué le dijo?

“Fenómeno barrial”, escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 8:13 p. m.
Álvaro Uribe y Javier Milei
Álvaro Uribe y Javier Milei Foto: Foto 1: Semana. Foto 2: Reuters.

El expresidente Álvaro Uribe dio un discurso largo y profundo en la Universidad del Espíritu Santo en Ecuador. La institución académica le concedió un doctorado Honoris Causa y el exmandatario aprovechó para hablar de lo que se vive en América Latina.

En sus palabras se refirió a lo que está pasando en Venezuela y aseguró que “si no se quita de encima todo el régimen tiránico, va a quedar el tumor madre. Y eso no se sabe cuándo vuelve a producir metástasis”, dijo.

También defendió la intervención del presidente Trump en ese país. “Este tema ha sido muy difícil. Cuando me preguntan si hubo una violación a la soberanía, lo que me lamento es que no hubieran sacado a los Castro de Cuba, que los debieron sacar hace muchos años”, aseguró.

Pero también sacó tiempo para elogiar al mandatario argentino, Javier Milei.

“Milei cometió un gran acierto. Le dio a América Latina un discurso muy diferente al discurso que siempre oíamos de esos sectores progres de izquierdistas”, aseguró.

“Diosdado Cabello, el demonio de los demonios”: Álvaro Uribe habla de los peligros de que el líder chavista siga en Venezuela

“Hay que cambiar el discurso. No podemos dejar que los jóvenes los lleven a desconocer este maltrato a cinco generaciones de cubanos, a tres de venezolanos y este riesgo de Colombia.

“FENÓMENO BARRIAL”, contestó Milei, quien ha republicado varios trinos en el que personas del continente comparten las palabras de Uribe.

