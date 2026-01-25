El elogio de Álvaro Uribe a Javier Milei y la respuesta del presidente argentino. ¿Qué le dijo?

El expresidente Álvaro Uribe dio un discurso largo y profundo en la Universidad del Espíritu Santo en Ecuador. La institución académica le concedió un doctorado Honoris Causa y el exmandatario aprovechó para hablar de lo que se vive en América Latina.

En sus palabras se refirió a lo que está pasando en Venezuela y aseguró que “si no se quita de encima todo el régimen tiránico, va a quedar el tumor madre. Y eso no se sabe cuándo vuelve a producir metástasis”, dijo.

También defendió la intervención del presidente Trump en ese país. “Este tema ha sido muy difícil. Cuando me preguntan si hubo una violación a la soberanía, lo que me lamento es que no hubieran sacado a los Castro de Cuba, que los debieron sacar hace muchos años”, aseguró.

"Milei cometió un gran acierto. Le dio a América Latina un discurso muy diferente al discurso que siempre oíamos de esos sectores progres de izquierdistas", dijo Álvaro Uribe al recibir un doctorado Honoris Causa en la Universidad del Espíritu Santo de Ecuador.

Pero también sacó tiempo para elogiar al mandatario argentino, Javier Milei.

“Milei cometió un gran acierto. Le dio a América Latina un discurso muy diferente al discurso que siempre oíamos de esos sectores progres de izquierdistas”, aseguró.

“Hay que cambiar el discurso. No podemos dejar que los jóvenes los lleven a desconocer este maltrato a cinco generaciones de cubanos, a tres de venezolanos y este riesgo de Colombia.

“FENÓMENO BARRIAL”, contestó Milei, quien ha republicado varios trinos en el que personas del continente comparten las palabras de Uribe.