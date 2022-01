Confidenciales El encuentro entre Alejandro Gaviria y Rodrigo Londoño en una zona de reincorporación

Junto con cercanos aliados de su campaña, Alejandro Gaviria, quien se encuentra en serios problemas al interior de la Coalición Centro Esperanza, visitó el corregimiento San José de Oriente, ubicado en el departamento del Cesar. Esta zona, perteneciente al municipio de La Paz, fue fuertemente impactada por la violencia protagonizada por la guerrilla de las FARC.

En Tierragrata, Cesar. Escuchamos a los delegados nacionales de reincorporación. Trabajar por la construcción de paz debería ser un propósito de todos. #hAGamosLaDiferencia #ColombiaTieneFuturo pic.twitter.com/ororza7PNm — Alejandro Gaviria (@agaviriau) January 27, 2022

Con la representante Juanita Goebertus y el exministro Rafael Pardo, Gaviria visitó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Tierra Grata, el cual alberga a los excombatientes de esa zona. Allí se encontró a figuras como Pastor Alape e Imelda Daza, de alta relevancia en esa comunidad.

Sin embargo, el momento central de la visita fue el encuentro entre Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, y el exrector de la Universidad de los Andes. El excombatiente se encontraba en el territorio por el segundo Encuentro Nacional de Vivienda para la Reincorporación.

“Escuchamos a los delegados nacionales de reincorporación. Trabajar por la construcción de paz debería ser un propósito de todos”, escribió el exministro.

Finalmente también agradezco a @agaviriau, @JuanitaGoe y @RafaelPardo su participación en el II Encuentro Nal de Vivienda Para la Reincorporación. Es muy importante para los firmantes del Acuerdo su interés y compromiso en la implementación integral de lo pactado. pic.twitter.com/HFj93lXGZx — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) January 27, 2022

Por su parte, Londoño respondió dándoles las gracias. “También agradezco a Alejandro Gaviria, Juanita Goebertus y Rafael Pardo por su participación. Es muy importante para los firmantes del Acuerdo su interés y compromiso en la implementación integral de lo pactado”, publicó.

Goebertus, por su parte, resaltó que la visita solidifica la intención de paz del economista. “Muchos candidatos dicen apoyar la paz, pero no le dedican tiempo, dicen que es mejor no hablar de eso, o lo hacen de manera vergonzante para no perder unos votos. Hoy Alejandro Gaviria, desde el ETCR Tierra Grata, ratifica su compromiso con la implementación plena del Acuerdo de Paz”, comentó.

Lo que se viene para Gaviria, tal y como lo anunció en el último cara a cara donde se enfrentó con Íngrid Betancourt por la adhesión a su campaña de políticos tradicionales, es sumar apoyos. Sin vetos y sin límites, el exrector de la Universidad de los Andes parece preferir la controversia con su alianza que dejar la práctica que lo ha hecho subir en las encuestas.