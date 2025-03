El llamativo mensaje de Margarita Rosa de Francisco en respuesta a críticas: “Más allá de Petro”

En respuesta a los cuestionamientos, De Francisco compartió un mensaje en el que señaló que no hay “justificación alguna” sobre Benedetti y aseguró que existe la posibilidad de un proyecto progresista “más allá” del presidente Gustavo Petro, a quien ha defendido en los últimos años.

“‘Condenados’ es una palabra que no alude a justificación alguna. Tenemos que poder lograr que la gente vote instruidamente para el Congreso. E se es todo el mensaje para quien quiera leerlo bien. De otro modo tendrá que hacerse siempre lo mismo. Hay vida y proyecto viable más allá de Petro. Espero que si llega otro gobierno progresista (ojalá) se aprenda de todo aquello que solo sirvió para ensombrecer la gestión de esta administración con el firme propósito de no volverlo a repetir”, dijo.

Y agregó: “No me siento orgullosa de ninguno de los gobiernos anteriores porque han creado la base profunda del estado de cosas que tres años de gestión no alcanzan a transformar, y menos enfrentando una oposición tan feroz. Me voy a quedar de este lado, mis queridos amigos y enemigos. Por ahora, sigo queriendo formar parte del cambio que se está dando ya en el corazón de la sociedad colombiana”.