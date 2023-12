“El microtráfico requiere además autoridad para frenarlo y que no siga destruyendo a la juventud”: Álvaro Uribe

El exjefe de Estado de Colombia fue enfático en decir que hoy por hoy hay más microtráfico en varias regiones de Colombia, motivo por el cual dijo que se necesita más autoridad para frenar esta problemática para que los jóvenes no terminen en las drogas.

“Todo día hay más Microtráfico. Se necesitan oportunidades para los jóvenes y autoridad para frenarlo. Todo día hay más microtráfico. Los jóvenes necesitan oportunidades de estudio, trabajo, emprendimiento, prevención. El microtráfico requiere además autoridad para frenarlo y que no siga destruyendo a la juventud. El decreto de decomiso no encarcelaba, cuando el partido lo propuso al Gobierno, encontró que era una manera de luchar contra el flagelo sin encarcelar consumidores. Lastimosamente, ha tenido poca o mala aplicación. Debería mejorarse, no eliminarse”, dijo Uribe a través de su cuenta en la red social X, anteriormente Twitter.