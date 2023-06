Confidenciales El Partido de La U, ¿pensando en un nuevo director?

Aunque en el Partido de La U a pocos les gusta hablar del tema, en menos de un mes la colectividad deberá tomar una decisión frente a la nueva dirección del partido porque lo más probable es que Dilian Francisca Toro, la actual titular, renuncie para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca, un departamento donde los sondeos de opinión le sonríen.

Por ahora, ninguna decisión se ha tomado. Es más, ni siquiera el tema ha estado en la agenda diaria de los dirigentes de esa colectividad, pero algunos, en voz baja, tienen claro que la discusión tendrá que darse más temprano que tarde.

SEMANA conoció que Toro estaría en la cabeza de la colectividad hasta la entrega de avales, es decir, 29 de julio, y se retiraría para dedicarse de lleno a su aspiración. Al fin y al cabo, no es bien visto que esté en ambas funciones

Aunque no se ha decidido, lo más posible es que la nueva dirección sea colegiada y la integren dos senadores y dos representantes. La idea no les disgusta a los senadores Juan Felipe Lemus, José David Name, Norma Hurtado, entre otros.

Y en la Cámara suenan los congresistas Saray Robayo y Hernando Guida. A Víctor Salcedo, quien tuvo protagonismo durante el estudio de la reforma a la salud este primer semestre de 2023, lo han postulado algunos congresistas, pero él ha dicho que no tiene afán de figurar.

El tema tendrá que decidirlo las bancadas. Sin embargo, lo más importante, al menos por ahora, es que Toro decida si aspira o no porque buscar su sucesor no será tan sencillo.