El presidente Gustavo Petro sufre un lapsus y pide un minuto de silencio por el senador “Mario Uribe Turbay”

El presidente Gustavo Petro arrancó su discurso ante la Policía con un minuto de silencio por la memoria de Miguel Uribe Turbay. Pero, como le sucedió ya en el pasado, el primer mandatario se refirió a él como Mario Uribe.

“Quiero antes de comenzar, no sé si la banda pueda acompañarme, un minuto de silencio y por la paz del senador Mario Uribe Turbay”, dijo. De inmediato rectificó: Miguel Uribe Turbay.

"Colombia lleva decenas de años matándose por venganza o por sectarismo político, por odio", dijo el presidente. | Foto: Colprensa

El mandatario se refirió a la investigación judicial que cursa hoy para buscar a los autores de ese asesinato y aseguró que la Fiscalía ha pedido ayuda a organismos del extranjero para determinar “las causas reales, la verdad”.

“Colombia lleva decenas de años matándose por venganza o por sectarismo político, por odio. La palabra odio ha dejado de ser palabra y ha pasado a la acción desde hace muchos años”, agregó.

Petro pide un minuto por la paz de Mario Uribe Turbay, después corrige y dice Miguel Uribe Turbay. Sera que todo lo hace calculado para provocar o se equivocó? pic.twitter.com/1fYOxjVpwg — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) August 12, 2025