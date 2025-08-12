Suscribirse

El presidente Gustavo Petro sufre un lapsus y pide un minuto de silencio por el senador “Mario Uribe Turbay”

El mandatario solicitó este homenaje en una ceremonia de ascensos de la Policía.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 8:51 p. m.
Presidente Gustavo Petro, en la ceremonia de ascenso al grado de brigadier general de los coroneles Sandra Liliana Rodríguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante, de la Policía Nacional.
| Foto: Colprensa

El presidente Gustavo Petro arrancó su discurso ante la Policía con un minuto de silencio por la memoria de Miguel Uribe Turbay. Pero, como le sucedió ya en el pasado, el primer mandatario se refirió a él como Mario Uribe.

“Quiero antes de comenzar, no sé si la banda pueda acompañarme, un minuto de silencio y por la paz del senador Mario Uribe Turbay”, dijo. De inmediato rectificó: Miguel Uribe Turbay.

Presidente Gustavo Petro, en la ceremonia de ascenso al grado de brigadier general de los coroneles Sandra Liliana Rodríguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante, de la Policía Nacional.
"Colombia lleva decenas de años matándose por venganza o por sectarismo político, por odio", dijo el presidente. | Foto: Colprensa

El mandatario se refirió a la investigación judicial que cursa hoy para buscar a los autores de ese asesinato y aseguró que la Fiscalía ha pedido ayuda a organismos del extranjero para determinar “las causas reales, la verdad”.

Contexto: Gustavo Petro dijo que es “probable” que la Segunda Marquetalia esté detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Por dinero”

“Colombia lleva decenas de años matándose por venganza o por sectarismo político, por odio. La palabra odio ha dejado de ser palabra y ha pasado a la acción desde hace muchos años”, agregó.

“Y es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad”, dijo Petro.

