Confidenciales El senador Castro, de la Alianza Verde, dice que es “falso” que vaya a renunciar

Días después de que el voto en blanco derrotó la opción de Gustavo Bolívar para la segunda vicepresidencia del Senado, el dirigente de la Colombia Humana hizo un anuncio en su red social Twitter que dejó a más de uno perplejo: “Escuché que el senador Juan Luis Castro, decepcionado de la política, estaría pensando renunciar al Senado. Una lástima que el Congreso pierda a uno de los pocos legisladores juiciosos y decentes que hay. Juan, en nombre de quienes den retweet, te pido reconsiderar. Tras de que somos pocos”, aseguró Bolívar.

Escuché que el senador @JuanLuisCasCo, decepcionado de la política, estaría pensando renunciar al Senado.

Una lástima q el Congreso pierda uno de los pocos legisladores juiciosos y decentes que hay.

Juan en nombre de quienes den RT te pido reconsiderar.

Tras de que somos pocos... — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 27, 2021

El senador petrista no fue el único en hablar del tema. En redes sociales, e incluso en el Congreso, circuló una carta supuestamente firmada por el congresista Castro donde aseguraba que renunciaría. “Lamento tener que dejar el Senado y siento que queda un vacío para todas y todos quienes han creído en mí, pero la verdad cada día que pasa siento más árido mi ejercicio en el actual parlamento”, decía la comunicación.

Juan Luis Castro, de la Alianza Verde, aburrido de malintencionados que anunciaban su renuncia al Congreso, no tuvo otra alternativa que responder: “Algunas personas insisten en hablar por mí, mandan mensajes y publican cartas falsas diciendo que renuncio. Les cuento: siempre hablo a nombre propio. No tengo voceros ni jefes políticos. Mis decisiones las he anunciado y las anunciaré yo, de frente”, expresó.

🚨 Algunas personas insisten en hablar por mi, mandan mensajes y publican cartas falsas diciendo que “Renuncio”.



➡️ Les cuento: siempre hablo a nombre propio. NO tengo voceros ni jefes políticos.



💪🏿 Mis decisiones las he anunciado y las anunciaré yo, de frente. pic.twitter.com/TnE3lFyBM0 — Juan Luis Castro C. (@JuanLuisCasCo) July 28, 2021

Hasta el momento, el congresista no tiene claro de dónde provendría la desinformación en su contra.