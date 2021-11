Confidenciales El varillazo de la excontralora Sandra Morelli a Juan Fernando Cristo

Aunque Sandra Morelli se había convertido en una de las opinadoras más críticas de las redes sociales, en los últimos meses se había apartado un poco de las discusiones con sus contradictores. Sin embargo, reapareció este viernes para hacer referencia al cónclave de la Coalición de la Esperanza que se hará el 28 de noviembre en Bogotá.

Como el que lideró esa reunión política fue el exministro Juan Fernando Cristo, Morelli escribió en su cuenta en Twitter un mensaje que está generando bastante polémica. “Cristo: los convocados por él al cónclave por su seguridad jurídica, deberían pedirle a la fiscalía un estudio patrimonial del convocante! La ingenuidad ya no se usa”. La excontralora no dio más detalles en su escrito y cada usuario está haciendo la interpretación del mismo que, por ahora, no ha generado la reacción de Cristo.

Cristo: los convocados por el al cónclave por su seguridad jurídica, deberían pedirle a la fiscalía un estudio patrimonial del convocante! La ingenuidad ya no se usa — Sandra Morelli (@smorellirico99) November 16, 2021

Justamente, los integrantes de la Coalición de la Esperanza se reunirán en Bogotá para definir su hoja de ruta con miras a las elecciones presidenciales y al Congreso de 2022. Además, asistirá el precandidato presidencial Alejandro Gaviria. Ninguno de los asistentes al cónclave ha respondido al mensaje de Morelli.

Las diferencias políticas entre Morelli y Cristo se presentan desde hace más de siete años cuando la excontralora aseguró que el entonces fiscal Eduardo Montealegre tenía arrodillado “a todo el mundo, incluido al Gobierno”. En ese momento, Cristo, como ministro del Interior, le respondió que volviera al país, por estar en Italia, y le diera la cara a la justicia colombiana.