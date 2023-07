Confidenciales Elecciones 2023. Albert Corredor le da la bienvenida a Federico Gutiérrez: “Nos vemos en los barrios”

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez confirmó este martes 4 de julio que será candidato a la Alcaldía de Medellín, por lo que generó múltiples reacciones de cara a la contienda que se hará el 29 de octubre.

Aunque muchos daban por descontado que Gutiérrez sería candidato, por varias semanas hubo expectativa sobre dicha decisión que ya se oficializó. Medellín es una de las ciudades donde hay un gran número de precandidatos y poco a poco se han ido pronunciando sobre la decisión de Gutiérrez.

Por ejemplo, el exconcejal Albert Corredor, y quien aspira por firmas, usó sus redes sociales para darle la bienvenida al excandidato presidencial.

“Bienvenido, Federico, a la contienda, nos vemos en los barrios. Medellín NO es un trampolín y ya no come de encuestas amañadas. ¡Mi compromiso con esta ciudad es TOTAL y absoluto y por eso vamos a ganar con propuestas y resultados! Primero está mi ciudad, yo no aspiro a otros cargos”.

Bienvenido Federico a la contienda, nos vemos en los barrios. Medellín NO es un trampolín y ya no come de encuestas amañadas. ¡Mi compromiso con esta ciudad es TOTAL y absoluto y por eso vamos a ganar con propuestas y resultados! Primero está mi ciudad, yo no aspiro a otros… — Albert Corredor 🤙🏼 (@AlbertCorredor) July 4, 2023

El asunto de fondo para Corredor es que Fico usaría la Alcaldía de Medellín para dar un salto a la Presidencia de la República en 2026.

Los otros candidatos han sido prudentes, pero seguramente harán un pronunciamiento, ya que la llegada de Fico Gutiérrez hará que la campaña en esa ciudad sea más intensa.