Confidenciales Empezaron las inscripciones de candidaturas al Congreso en el Centro Democrático

El Centro Democrático empezó a inscribir sus candidatos al Senado de cara a las elecciones del 2022. Aunque de los actuales senadores casi todos aspiran a repetir curul, excepto José Obdulio Gaviria, varias figuras nuevas han aterrizado en el partido del expresidente Álvaro Uribe.

Una de ellas es la exseñorita Colombia Vanessa Alexandra Mendoza, exrepresentante a la Cámara y cercana a la familia de Uribe, especialmente a Tomás, su hijo. Ella, hasta hace algunas semanas fue asesora del Ministerio de Cultura y ya se inscribió ante la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez.

Esta semana también inscribió su candidatura el general de la Policía Luis Mendieta, secuestrado durante 12 años por las Farc. Igualmente, Claudia Herrera, representante de las esposas de los hombres de la fuerza pública.

Por la Cámara de Representantes por Bogotá se inscribió oficialmente Laura Medina, jefe de prensa del expresidente Álvaro Uribe, y Lorena Angarita, presidente de Red Intercable Tv Colombia - Tv Comunitaria. Este miércoles lo hizo por el Caquetá Santiago Orózco, coordinador nacional del grupo Jóvenes Universitarios de Centro Democrático.

El partido del uribismo aún no ha definido si las listas al Senado serán abiertas o cerradas. No obstante, lo más probable es que sean abiertas, teniendo en cuenta que el expresidente Álvaro Uribe ya no aparecerá en el tarjetón y se desconoce la suerte que podrían correr sus más de 800.000 votos en las elecciones de 2022.