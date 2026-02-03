CONFIDENCIALES

En el día del encuentro Petro-Trump, Uribe envía un mensaje sobre Iván Cepeda: “Creador con Castro y Chávez de la impunidad total”

El expresidente reiteró que el candidato del Pacto Histórico fue uno de los artífices del pacto de paz con las Farc y del aumento de los cultivos de droga.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 12:41 p. m.
Álvaro Uribe e Iván Cepeda
Álvaro Uribe e Iván Cepeda Foto: Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe publicó un duro trino horas antes de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro.

En su cuenta de X escribió: “Cepeda, creador con Castro y Chávez de la impunidad total a la Farc, es altamente responsable de que Colombia hubiera pasado de 48 mil hectáreas de droga a 300 mil hectáreas. Cepeda es el candidato proclamado por 28 mil personas en armas que quieren la segunda versión del Pacto de la Picota”.

En entrevista con SEMANA, a comienzos de año, el exmandatario aseguró que el candidato “no es una persona veraz. El senador Cepeda no puede desvirtuar ante la opinión pública, menos ante un juicio que no ha tenido, lo que se probó en los computadores no alterados de Raúl Reyes. El senador Cepeda les hacía movilizaciones a las Farc; eso es gravísimo. Pero, además, el senador Cepeda, si se hubiera judicializado la fuga de Santrich y de Iván Márquez, tendría que responder ante un juzgado. Y no veo que pudiera salir avante. Simplemente, eso se ha pasado de largo en Colombia. Eso condujo también al asesinato del doctor Miguel Uribe Turbay. Con todo ese proceso de La Habana fortalecieron la capacidad de los criminales. En 2010 habían perdido capacidad para poder cometer magnicidios, como el que ocurrió con el doctor Miguel Uribe Turbay”.

“Tenemos que ganar las elecciones”: Álvaro Uribe Vélez advierte que un triunfo de Iván Cepeda en 2026 traería la “destrucción democrática de Colombia”

“Con Iván Márquez preso o extraditado, no se habrían fortalecido como se han fortalecido si no hubieran tenido esa indulgencia con la coca. En 2010, Colombia, después de descontarle a la producción de coca los decomisos, entregó al mercado 150 toneladas de cocaína. El año pasado fueron 1.815. Entonces, en todo eso tiene responsabilidades el senador Cepeda”, agregó en esa conversación con SEMANA.

