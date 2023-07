“Esperé estar equivocado pero al final se confirmaron mis peores sospechas”: Santiago Castro sobre candidatura de Dilian Francisca a la Gobernación

Santiago Castro Gómez, quien formalizó su inscripción como candidato a la Gobernación del Valle del Cauca con la alianza Valle Libre, publicó una carta en la que expresó: “amigos, esperé estar equivocado pero al final se confirmaron mis peores sospechas, el partido Conservador se va con Dilian Francisca. No me sorprende pero si me duele, igual ya lo habían hecho desde el 2015. Un partido que abandonó sus principios y su compás moral”, señaló.