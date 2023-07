Dilian Francisca Toro recibirá el coaval del Partido Conservador para la Gobernación del Valle

No se trata del único apoyo que tendrá la candidata. Según dijo en las últimas horas, al anunciar su aspiración, estará coavalada por La fuerza de la paz de Roy Barreras y otras colectividades, aunque aclaró que no tendrá nada que ver con el Pacto Histórico.

“El Pacto Histórico es mi contrincante. Ellos no están conmigo”, le dijo a esta revista. “El Pacto Histórico no irá en listas conjuntas. Roy Barreras está haciendo listas, él me va a acompañar a mí. Los del Mais también. No están haciendo listas conjuntas sino separadas, pero el Pacto Histórico no me respaldará. Al menos, Colombia Humana o el Polo Democrático”, aseguró Toro.