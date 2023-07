Germán Vargas Lleras aclara que no se ha reunido personalmente con César Gaviria aunque reconoce que han sostenido diálogo telefónico

Ante las versiones que circulan en medios de que Germán Vargas Lleras ha sostenido encuentros con el exmandatario y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, el líder de Cambio Radical respondió a través de su cuenta de Twitter que desde hace un año no se reúne con el expresidente.

“Frente a las versiones que ha difundido en los medios de comunicación César Gaviria, a través de su jefe de comunicaciones, como usualmente ocurre, aclaro que no me he reunido personalmente con él desde hace más de un año. Sí nos hemos comunicado telefónicamente”, señaló.