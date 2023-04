Confidenciales “Está en nuestras manos defender la democracia” el llamado de Francisco Santos para nuevas marchas en Colombia este 22 de abril

El político de derecha y exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, habló a sus seguidores en Twitter y a los colombianos con el fin de unirlos en una “causa importante”, la de “defender la democracia”.

El político pidió a los colombianos salir a defender la salud, el trabajo y las pensiones este sábado 22 de abril. “Salgamos a defender nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras pensiones y sobre todo nuestra libertad este sábado 22 De Abril. Está en nuestras manos defender la democracia”.

#ALaCalle22A | Salgamos a defender nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras pensiones y sobre todo nuestra libertad este sábado 22 De Abril.

Está en nuestras manos defender la democracia. pic.twitter.com/BlCtWOXtDv — Pacho Santos (@PachoSantosC) April 21, 2023

“¿Quieres no tener acceso a la salud que hoy tienes y pedir el favor a un político para que un médico te opere? ¿Quédate en tu casa. Quieres no tener pensiones después de tantos años de arduo trabajo? Quédate en tu casa. ¿Quieres no poder crear un trabajo o tener un trabajo? Quédate en tu casa. Si no quieres esto el próximo sábado sal, a marchar, a defender a nuestros militares y nuestros policias. A decirle a Petro que no queremos su reforma laboral, pensional y su reforma de salud que son politiqueras, que echan a Colombia décadas atrás” fueron algunas de las palabras de Pacho Santos para animar a los descontentos con el Gobierno Petro, para salir a marchar.

Cabe resaltar que la marcha fue anunciada con antelación y una de las políticas que más la respalda es Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático quien en días pasados también anunció en sus redes sociales que saldrá a marchar.

“Este próximo 22 de abril invitemos a los colombianos a la calle. Le pediremos al gobierno construir sobre lo construido, no destruir. #ALaCalle22A”, anunció la senadora del uribismo”, dijo en su momento Valencia.

Con esa idea se han alineado varios opositores y ciudadanos que no estarían de acuerdo con la gestión del presidente Gustavo Petro y que desde ya anunciaron que acompañarán esas movilizaciones.