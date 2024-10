Este congresista encaró al presidente de la Cámara; se le paró en frente, le exigió garantías y le reclamó: “Qué te pasa conmigo”. Salamanca se defendió

Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, se defendió de los señalamientos por no darle garantías a la oposición e independientes en el debate de la reforma laboral. El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, reclamó porque no se permitió discutir los artículos individualmente.

“Quedan 13 artículos. De estos 13 artículos hay enorme interés por todos. ¿Qué le cuesta, presidente, que discutamos uno por uno? No pase a la historia por la reforma laboral, usted está pasando a la historia por la tiranía. Usted está pasando a la historia, presidente, no por ser el presidente de la Cámara. No, por ser el presidente de un gobierno. Los gobiernos son pasajeros, pero esta institución, llamada Cámara, es permanente. No lo olvide”, manifestó el congresista de oposición.

Y cuestionó la posibilidad de que se voten los trece artículos restantes en bloque: “Señores congresistas, en esto tenemos que actuar de manera responsable. No empaquete las cosas que ponen en riesgo el campo colombiano. Permítanos dar el debate y denos las garantías a quienes presentamos proposiciones de archivo para sustentarlas, señor presidente”.

Se negó la proposición de votar artículo por articulo, se negó la apelación a mi decisión de votar los últimos artículos en 4 bloques. Y que no hay garantías? No jodas! Hemos debatido de manera organizada. NO acepto que se diga lo contrario. Exijo respeto a mi trabajo! pic.twitter.com/ezo96jj8u3 — Jaime Raúl Salamanca Torres (@JaimeRaulSt) October 16, 2024

El presidente de la Cámara de Representantes reaccionó, aclarando que no se votarán en bloque los artículos de contrato agropecuario, contrato de aprendizaje y licencia de paternidad.

“Le pido se concentre, representante, y me respete. Yo lo que he hecho acá es darle garantías a este Congreso de manera que todos puedan debatir. Como a mí nadie me sale a defender, me toca a mí mismo venir a decirles a ustedes que aquí se negó una proposición para votar artículo por artículo”, dijo.

Y en un trino dijo: “Se negó la proposición de votar artículo por artículo, se negó la apelación a mi decisión de votar los últimos artículos en 4 bloques. ¿Y que no hay garantías? ¡No jodas! Hemos debatido de manera organizada. No acepto que se diga lo contrario. ¡Exijo respeto a mi trabajo!”.

Sin embargo, los cortes abruptos en las intervenciones por parte del presidente de la Cámara continuaron, por lo que Jhon Jairo Berrío, representante del Centro Democrático, estalló contra el líder de la mesa directiva.

Berrío se levantó y de frente le dijo: “Presidente, usted fue a mi puesto y me dijo que no tenía nada personal conmigo. ¿Qué tiene contra mí? Le pedí réplica y no me la dio. Le pedí moción de orden, que es obligación suya, y no me la da. ¿A usted qué le pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Decilo de frente, como un varón”.

No me aguanto más las arbitrariedades de @JaimeRaulSt. Usted es un falso, mentiroso e hipócrita, vino y me dijo que no tenía nada contra mí, pero pasa por encima siempre, irrespetando y vulnerando mis derechos. Yo si voy de frente y no le tengo miedo a usted títere del pretrismo. pic.twitter.com/54yCbgg4QC — Jhon Jairo Berrío López (@jberriolopez) October 17, 2024

“Respetame. La curul me la gané, no me la regaló”(sic), dijo Berrío, mientras los representantes independientes y de oposición gritaban “garantías” en el fondo.