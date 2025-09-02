Suscribirse

Este es el candidato presidencial que está apoyando Susana Boreal para el 2026

La congresista del Pacto Histórico ha tenido un modesto trabajo legislativo.

Redacción Confidenciales
3 de septiembre de 2025, 12:40 a. m.
En una audiencia en el Congreso, Susana Boreal confesó que fuma marihuana todos los días.
En una audiencia en el Congreso, Susana Boreal confesó que fuma marihuana todos los días. | Foto: Prensa Cámara de Representantes

En redes sociales ha llamado la atención que Susana Boreal ha estado apoyando a un candidato presidencial para el 2026. Sin embargo, no es de las entrañas del Pacto Histórico y se trata de un aspirante que aterrizó en el petrismo para participar en la consulta del 26 de octubre.

Se trata de Daniel Quintero, aspirante que los petristas no quieren en la consulta, pero que finalmente se metió en la contienda y estará participando en el mecanismo de elección de ese sector político.

Boreal, una congresista que ha tenido un modesto trabajo legislativo y es recordada por afirmar que fumaba marihuana todos los días, ha estado trinando y apoyando a Quintero en su cuenta en X.

“Los cuidados en el hogar, que deben ser parte de una política social seria y primordial para el Estado colombiano, reducidos a una propuesta populista y más preocupada por el PIB que por el bienestar de quienes ejercen los cuidados”, dijo Boreal cuando Quintero propuso regalar cuatro millones de lavadoras a los colombianos.

En su cuenta personal, Boreal respalda a Quintero y defiende constantemente al exalcalde de Medellín.

